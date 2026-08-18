बिहार : नवादा में महिला और दो बेटियों की मौत पर उठे सवाल, हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

पटना, 18 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के नवादा में एक महिला और उसकी दो नाबालिग बेटियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर पुलिस हत्या और आत्महत्या, दोनों पहलुओं से जांच कर रही है, वहीं मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर तीनों की हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की गहन जांच की मांग की है।

मृतकों की पहचान निदा खातून (30) और उनकी बेटियों सरिया खातून (3) तथा सितारा खातून (4) के रूप में हुई है। तीनों सोमवार सुबह बुंदेलखंड थाना क्षेत्र के दर्जी मोहल्ले स्थित घर में मृत पाई गई थीं। पुलिस के अनुसार, निदा ऊपरी मंजिल के एक कमरे में फंदे से लटकी मिलीं, जबकि उनकी दोनों बेटियां अलग-अलग बिस्तरों पर मृत पाई गईं। घर काफी देर तक बंद रहने के बाद परिजनों को शक हुआ, जिसके बाद अंदर जाकर घटना की जानकारी मिली।

हालांकि, घटनास्थल की परिस्थितियों ने पुलिस के सामने कई सवाल खड़े किए हैं। जांच के बाद आशंका जताई जा रही है कि कहीं उनकी मौत फंदे से लटकने से पहले तो नहीं हो गई थी और बाद में शव को लटकाया गया।

हालांकि, पुलिस ने अभी इस संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला है। मृतका के मायके वालों ने घटना को हत्या बताते हुए निदा के पति, सास और ससुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गया जिले के सारडी निवासी निदा के परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष दहेज के लिए निदा को प्रताड़ित करता था और इसी वजह से तीनों की हत्या की गई है।

वहीं, पुलिस के अनुसार परिवार की ओर से दर्ज कराई गई लिखित शिकायत में अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है और ससुराल पक्ष की भूमिका की जांच की मांग की गई है। पुलिस ने निदा के सास-ससुर से पूछताछ भी की है। निदा के पति मोहम्मद साजिद पिछले करीब 11 महीनों से दुबई में काम कर रहे हैं। घटना की सूचना उन्हें दे दी गई है। बुंदेलखंड थाने के प्रभारी धर्मराज कुमार ने बताया कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं और परिवार के सदस्यों तथा स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई है।

फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने भी मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद मौत के कारणों को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि निदा ने अपनी दोनों बेटियों की हत्या करने के बाद आत्महत्या की या फिर तीनों की हत्या कर घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही इस गुत्थी को सुलझाया जा सकेगा। मामले में आगे की कार्रवाई जांच से सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी।

--आईएएनएस

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