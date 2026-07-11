नंदीग्राम में सात वर्षीय बच्ची का शव मिलने से सनसनी, रेप, हत्या और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज; आरोपी गिरफ्तार

नंदिग्राम, 11 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में सात वर्षीय बच्ची का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक वयस्क और एक नाबालिग सहित दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में दुष्कर्म, अपहरण, हत्या और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

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नंदीग्राम की कार्यवाहक सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) प्रियाश्री पाल ने बताया कि 11 जुलाई की रात करीब एक बजे नंदीग्राम पुलिस थाने को एक सात वर्षीय बच्ची का शव मिलने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू की।

पुलिस ने घटनास्थल पर पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पोस्टमार्टम मेडिकल विशेषज्ञों के पैनल की निगरानी में कराया गया, ताकि मौत के कारणों का सटीक पता लगाया जा सके।

साथ ही, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान मिले भौतिक साक्ष्यों और तकनीकी सबूतों को सुरक्षित रखा गया है और उनकी विस्तृत जांच की जा रही है।

एसीपी प्रियाश्री पाल के अनुसार, बच्ची के परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर भारतीय कानून की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में दुष्कर्म, अपहरण, हत्या और पॉक्सो अधिनियम की धाराएं शामिल की गई हैं।

पुलिस ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य उपलब्ध सबूतों के आधार पर दो मुख्य आरोपियों की पहचान की गई। इनमें एक आरोपी बालिग है, जबकि दूसरा नाबालिग है। उनसे पूछताछ की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। आरोपियों की भूमिका, घटना के कारणों और अपराध से जुड़े अन्य तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। यदि जांच के दौरान अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी