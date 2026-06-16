नंदीग्राम का मामला आज भी लंबित, अब ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट में दी भवानीपुर चुनाव परिणाम को चुनौती

कोलकाता, 16 जून (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को भवानीपुर विधानसभा सीट के नतीजे को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी। मंगलवार दोपहर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

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विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद ममता बनर्जी आज दूसरी बार हाईकोर्ट पहुंचीं। इससे पहले वह 14 मई को भी कोर्ट पहुंची थीं। उस समय वह चुनाव बाद हिंसा से जुड़े एक मामले में स्वयं पक्ष रखने गई थीं। उस दौरान वकीलों के एक समूह ने उनके खिलाफ नारे लगाए थे।

ममता बनर्जी मंगलवार को हाईकोर्ट में पहुंची। इस दौरान उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और पार्टी नेता डोला सेना भी थे। याचिका दाखिल करने के बाद वो वहां से रवाना हो गईं।

उनके अचानक हाईकोर्ट पहुंचने से वहां मौजूद लोगों में उत्सुकता बढ़ गई। बाद में उनके एक वकील ने बताया कि ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दायर की है। इस संबंध में उन्होंने एक हलफनामा भी दाखिल किया है।

इस वर्ष हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को भवानीपुर विधानसभा सीट से सुवेंदु अधिकारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। सुवेंदु अधिकारी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक मतों के अंतर से हराकर राज्य के नए मुख्यमंत्री का पद संभाला।

अब ममता बनर्जी ने भवानीपुर चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है।

2021 के विधानसभा चुनाव में भी सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हराया था। उस चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए ममता बनर्जी ने चुनाव याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई अब भी लंबित है। इसी क्रम में अब उन्होंने 2026 के भवानीपुर विधानसभा चुनाव परिणाम को भी अदालत में चुनौती दी है।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी