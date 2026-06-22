नितिन नवीन ने सरदारा सिंह जोहल से की मुलाकात, कृषि क्षेत्र से जुड़े अहम मुद्दों पर हुई बात

लुधियाना, 22 जून (आईएएनएस)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को लुधियाना में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित और कृषि अर्थशास्त्री सरदारा सिंह जोहल के आवास पर उनसे मुलाकात की। इस दौरान एक किताब का विमोचन किया गया और साथ ही कृषि व खेती-बाड़ी से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई।

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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "सरदारा सिंह जोहल से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। मेरा मानना ​​है कि वे एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने किसानों और कृषि क्षेत्र की भावनाओं को सही मायने में समझा है, उन्हें उनके योगदान और कड़ी मेहनत के लिए पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। मैं आज उनसे प्रधानमंत्री की पिछले 12 वर्षों की पहलों पर केंद्रित एक आउटरीच अभियान के तहत मिलने आया हूं। मेरा मानना ​​है कि ऐसे प्रतिष्ठित लोगों के साथ हमारे काम की जानकारी साझा करना बहुत जरूरी है।"

उन्होंने कहा, "मुझे उनसे कई सुझाव मिले हैं और भाजपा निश्चित रूप से उन सुझावों को अपनाती है जो देश के किसानों के हित में हों। उनके विचार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पार्टी अपने संपर्क अभियान में हर व्यक्ति से मिलना चाहती है ताकि हम अपने 12 साल के काम का हिसाब दे सकें। देश के किसानों के हित में जो उनके सुझाव हैं, निश्चित रूप से भाजपा उन्हें आत्मसात करती है और पंजाब के किसानों का भी हित उनके सुझावों में छिपा है।"

नितिन नवीन ने कहा, "सरदारा सिंह जोहल से मिलना मेरे लिए भी गर्व की बात है। मेरा मानना ​​है कि वे एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने किसानों की भावनाओं और खेतीबाड़ी को समझा। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि उन्हें उनके योगदान, उपलब्धियों और कड़ी मेहनत के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया।"

पद्मश्री से सम्मानित और कृषि अर्थशास्त्री सरदारा सिंह जोहल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मिला हूं लेकिन आज भाजपा ने मेरे साथ अपना विजन साझा किया। मैंने पंजाब से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय हर सरकार और राजनीतिक नेता तक पहुंचाई है, जिसमें कृषि नीति, भूजल और कई अन्य चिंताओं से जुड़े मामले शामिल हैं।"

--आईएएनएस

एसएके/पीएम