नीट (यूजी) के लिए देहरादून पुलिस अलर्ट, अधिकारियों ने पुलिस टीम को दिए सख्त निर्देश

देहरादून, 20 जून (आईएएनएस)। नीट (यूजी) 21 जून को होनी है। परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए देहरादून पुलिस ने व्यापक सुरक्षा तैयारियां शुरू कर दी हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) देहरादून के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक अपराध और पुलिस अधीक्षक नगर ने पुलिस लाइन देहरादून में परीक्षा ड्यूटी में नियुक्त समस्त पुलिस बल की ब्रीफिंग की।

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परीक्षा की तैयारी को लेकर पुलिस अधिकारियों ने सभी जोनल पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे परीक्षा केन्द्रों का पूर्व निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि कंट्रोल रूम, जैमर तथा सीसीटीवी कैमरे समय से स्थापित हो जाएं। साथ ही, इन उपकरणों की कार्यशीलता की भी जांच कर ली जाए, ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी बाधा उत्पन्न न हो।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा के दिन सभी जोनल अधिकारी निर्धारित समय से चार घंटे पूर्व अपने-अपने परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि निष्पक्ष परीक्षा संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

पुलिस अधिकारियों ने परीक्षा केन्द्रों की भौतिक सुरक्षा पर भी विशेष जोर दिया। निर्देश दिए गए कि सभी केन्द्रों की चारदीवारी और बाउंड्री वॉल का निरीक्षण किया जाए। यदि किसी केन्द्र की चारदीवारी क्षतिग्रस्त पाई जाती है तो इसकी सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों और संबंधित प्रधानाचार्य को देकर आवश्यक सुधार कार्य कराया जाए।

परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सघन जांच और फ्रिस्किंग के बाद ही उन्हें केन्द्र में प्रवेश दिया जाएगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि परीक्षा केन्द्र के भीतर परीक्षार्थियों के अलावा किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए परीक्षा केन्द्रों के आसपास मोबाइल पुलिस पार्टियां तैनात की जाएंगी। इनका मुख्य उद्देश्य संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखना और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई करना होगा।

इसके अतिरिक्त सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित होटल, ढाबों, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। वहां ठहरे लोगों का सत्यापन किया जाएगा तथा परीक्षा से पहले या परीक्षा अवधि के दौरान संदिग्ध रूप से ठहरे व्यक्तियों से पूछताछ कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम