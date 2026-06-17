नीट के मद्देनजर भीड़ प्रबंधन के लिए भोपाल रेल मंडल ने खास इंतजाम किए

भोपाल, 17 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में संभावित भीड़ के मद्देनजर भोपाल रेल मंडल द्वारा खास इंतजाम किए गए हैं। दरअसल, नीट की परीक्षा 21 जून को आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में परीक्षार्थी विभिन्न यात्री गाड़ियों से यात्रा करेंगे।

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परीक्षा के अभ्यर्थियों के आवागमन को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने यात्रियों एवं परीक्षार्थियों की सुविधा तथा सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक भीड़ प्रबंधन व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के क्षेत्राधिकार में स्थित परीक्षा केंद्रों वाले प्रमुख शहरों में भोपाल, अशोकनगर, गुना, होशंगाबाद एवं विदिशा शामिल हैं। इनमें सर्वाधिक परीक्षार्थी भोपाल (13,774) में परीक्षा देंगे।

इसके अतिरिक्त, गुना (1,839), विदिशा (1,709), होशंगाबाद (1,283) तथा अशोकनगर (865) में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के आने की संभावना है। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए भोपाल मंडल के सभी प्रमुख स्टेशन परिसरों, प्रवेश एवं निकास द्वारों तथा प्लेटफार्मों पर विशेष भीड़ प्रबंधन व्यवस्था लागू रहेगी। वाणिज्यिक, रेलवे सुरक्षा बल एवं परिचालन कर्मचारियों की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। यात्रियों के मार्गदर्शन हेतु घोषणा प्रणाली एवं पूछताछ काउंटर सक्रिय रहेंगे। कतार प्रबंधन एवं यात्रियों के सुचारु आवागमन के लिए आवश्यक बैरिकेडिंग एवं मार्गदर्शन व्यवस्था की जाएगी।

उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों की ओर जाने वाले यात्रियों को आवश्यक जानकारी एवं सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। किसी भी अप्रत्याशित भीड़ अथवा विशेष स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

भोपाल मंडल ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि एग्जाम के दिन परीक्षा केंद्रों से जुड़े स्टेशनों पर विशेष निगरानी रखी जाए तथा ट्रेनों का संचालन समयानुसार बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। परीक्षा केंद्रों से होकर गुजरने वाली अथवा वहां रुकने वाली ट्रेनों की समयपालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

रेल प्रशासन ने अभ्यर्थियों एवं उनके परिजनों से आग्रह किया है कि वे यात्रा के लिए पर्याप्त समय लेकर स्टेशन पहुंचें और रेलवे कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करें।

--आईएएनएस

एसएनपी/डीकेपी