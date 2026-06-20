नीट अभ्यर्थियों के लिए भुवनेश्वर में मिलेगी मुफ्त बस सेवा, एक परिजन भी कर सकेंगे फ्री सफर

भुवनेश्वर, 20 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ओडिशा सरकार ने अभ्यर्थियों को मुफ्त बस सेवा उपलब्ध करा रही है, इसमें अभ्यर्थियों के साथ एक अभिभावक भी जा सकते हैं।

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ओडिशा सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विशेष बसों का संचालन भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन (मास्टर कैंटीन), बारामुंडा बस स्टैंड, खोरधा रोड रेलवे स्टेशन तथा खोरधा बस स्टैंड जैसे प्रमुख स्थानों से किया जाएगा। ये बसें अभ्यर्थियों को सीधे उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाएंगी और परीक्षा समाप्त होने के बाद वापस भी लाएंगी। इसके अलावा, परीक्षा के दिन इन मार्गों पर चलने वाली नियमित सरकारी बसों में भी नीट उम्मीदवार मुफ्त यात्रा कर सकेंगे।

खोरधा जिला प्रशासन ने परीक्षा दिवस पर सुचारु परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारी की है। प्रशासन ने जिले में स्थित 26 परीक्षा केंद्रों तक विद्यार्थियों को पहुंचाने के लिए कुल 108 बसों की व्यवस्था की है। यह कदम विशेष रूप से उन छात्रों के लिए राहत लेकर आया है जो दूर-दराज क्षेत्रों से परीक्षा देने के लिए भुवनेश्वर पहुंच रहे हैं।

सरकार ने अभ्यर्थियों को अतिरिक्त सुविधा देते हुए प्रत्येक उम्मीदवार के साथ एक अभिभावक को भी मुफ्त यात्रा की अनुमति दी है, जिससे वह अपने परिजन के साथ आसानी से परीक्षा के लिए जा सकते हैं। इससे छात्रों के साथ आने वाले परिवार के सदस्यों को भी आर्थिक और परिवहन संबंधी राहत मिलेगी। अभ्यर्थियों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को इसके लिए उचित दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

मुफ्त बस सेवा का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को बस में चढ़ते समय अपना नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था से परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचने में सहायता मिलेगी और विद्यार्थियों का तनाव भी कम होगा।

प्रशासन ने कहा कि अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी रवींद्र नाथ जेना (9237378658) या चित्तरंजन साहू (9237378572) से संपर्क कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को समय पर और बिना किसी परेशानी के उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना है।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम