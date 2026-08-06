नीति आयोग की रिपोर्ट ने युवा विरोध प्रदर्शनों के बीच शिक्षा व्यवस्था की हकीकतों को उजागर किया: शिवसेना

मुंबई, 6 अगस्त (आईएएनएस)। शिवसेना (यूबीटी) ने गुरुवार को केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने नीति आयोग की उस रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें भारत के स्कूली बुनियादी ढांचे की दयनीय स्थिति को उजागर किया गया है।

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अपने मुखपत्र 'सामना' में एक संपादकीय में शिवसेना (यूबीटी) ने कहा, "संपादकीय में यह उल्लेख किया गया है कि जैसे-जैसे जेनरेशन जेड के युवा शिक्षा में व्यवस्थागत विफलताओं, बार-बार होने वाले शोधपत्र लीक और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकार के अपने ही थिंक टैंक ने गंभीर संरचनात्मक कमियों को उजागर किया है। जहां एक ओर शोधपत्र लीक घोटाले ने शिक्षा क्षेत्र के व्यवसायीकरण से केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को पहले ही शर्मिंदा कर दिया था, वहीं अब नीति आयोग की रिपोर्ट ने सरकार को शर्मिंदगी से अपना चेहरा छुपाने पर मजबूर कर दिया है।"

जनसंख्या में लगातार वृद्धि के बावजूद, नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देशभर में लगभग 1,00,000 स्कूल बंद हो चुके हैं, जबकि कक्षा 12 से पहले ही छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर चौंका देने वाली 40 प्रतिशत तक पहुंच गई है। संपादकीय में कहा गया है कि आंकड़ों से पता चलता है कि प्राथमिक स्कूल में दाखिला लेने वाले हर दस छात्रों में से लगभग चार उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं।

संपादकीय में इस बात के भी बारे में बताया गया है कि पिछले आठ से नौ वर्षों में लगभग 92,000 स्कूल बंद हो गए हैं। हालांकि आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि कम नामांकन के कारण स्कूलों का विलय किया गया है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के बावजूद स्कूलों की कुल संख्या में लगभग 1,00,000 की कमी आई है।

वहीं, देशभर में 1,00,000 से अधिक प्राथमिक स्कूल केवल एक शिक्षक के साथ चल रहे हैं, जो कक्षा 1 से 4 तक सभी विषयों को पढ़ाता है। दूसरी ओर, 7,993 स्कूलों में सक्रिय स्टाफ होने के बावजूद वर्तमान में एक भी छात्र नामांकित नहीं है। 14.71 लाख स्कूलों में नामांकित 24.69 करोड़ छात्रों में से प्राथमिक स्तर पर नामांकन 90.9 प्रतिशत है, लेकिन उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 12) तक आते-आते यह घटकर 58.4 प्रतिशत रह जाता है।

संपादकीय में तर्क दिया गया कि व्यापक असंतोष जो हाल ही में जंतर-मंतर पर पेपर लीक और परीक्षा भ्रष्टाचार को लेकर युवा विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शित हुआ ने वैश्विक शैक्षिक नेतृत्व के दावों को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है।

ठाकरे खेमे ने गरीबी और शिक्षा के बढ़ते खर्चों को उच्च ड्रॉपआउट दर का मुख्य कारण बताते हुए कहा कि उच्च माध्यमिक शिक्षा की लागत प्राथमिक शिक्षा से तीन से पांच गुना अधिक है। बढ़ती ट्यूशन फीस, परीक्षा शुल्क और यात्रा खर्चों के बोझ तले दबे कई परिवार अपने बच्चों को समय से पहले ही स्कूल से निकालने के लिए मजबूर हैं, जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय निष्क्रिय बना हुआ है।

मौजूदा नीतिगत सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने पूछा, "अगर इस देश के छात्रों का भविष्य ही ऐसा है तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस काम का - क्या इसे आग में फेंक देना चाहिए?"

--आईएएनएस

एसएके/पीएम