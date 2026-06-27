नशे के खिलाफ जम्मू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चेकिंग के दौरान तस्करी का आरोपी गिरफ्तार

जम्मू, 27 जून (आईएएनएस)। जम्मू पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। '100 डेज एंटी-ड्रग ड्राइव' और 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत पुलिस ने जम्मू जिले में स्थित बिशनाह में नशा तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध मादक पदार्थ भी बरामद किया है।

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पुलिस थाना बिश्नाह की टीम ने बाना चक स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर के निकट नाका चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका। पूछताछ के दौरान उसकी पहचान दलवीर सिंह के रूप में हुई। पुलिस द्वारा की गई तलाशी में आरोपी के कब्जे से लगभग 7 ग्राम हेरोइन जैसी प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई। बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही हिरासत में ले लिया।

इस संबंध में पुलिस थाना बिशनाह में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21/22 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी हुई है कि बरामद नशीला पदार्थ आरोपी तक कहां से पहुंचा और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। साथ ही गिरफ्तार आरोपी के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

जम्मू पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति आगे भी जारी रहेगी और समाज से नशे के खतरे को समाप्त करने के लिए लगातार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे नशा तस्करी या नशीले पदार्थों से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई कर समाज को सुरक्षित, स्वस्थ और नशामुक्त बनाया जा सके।

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी