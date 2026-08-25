'जो हिम्मत करती है, वही नेतृत्व करती है', एनएसजी ने महिला कर्मियों के लिए पहला कमांडो कन्वर्जन कोर्स शुरू किया

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के आतंकवाद-रोधी ढांचे में महिलाओं की ऑपरेशनल क्षमताओं को मजबूत करने की एक नई पहल के तहत मानेसर स्थित नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) ट्रेनिंग एकेडमी ने राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की महिला कर्मियों के लिए पहला 'महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स' (एमसीसीसी) शुरू किया है।

एनएसजी ने इस पहल को 'नारी शक्ति' के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर बताया और कहा कि इस कोर्स का मकसद महिला कर्मियों को आतंकवाद-रोधी अभियानों में चुनौतीपूर्ण और विशेष भूमिकाओं के लिए तैयार करना है।

12 हफ्ते के इस सघन कोर्स को शारीरिक रूप से मजबूत, तकनीकी रूप से कुशल और ऑपरेशन के लिए तैयार महिला कमांडो तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कड़ी शारीरिक कंडीशनिंग, हथियार चलाना और निशानेबाजी, टैक्टिकल इंटरवेंशन, बंधकों को छुड़ाना और आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशन के दूसरे खास पहलू शामिल हैं।

एनएसजी ट्रेनिंग अकादमी की इस पहल का मकसद सिर्फ व्यक्तिगत कौशल विकास से आगे बढ़कर, अलग-अलग सुरक्षा बलों की महिला कर्मियों तक बल की आतंकवाद-रोधी विशेषज्ञता को पहुंचाना है।

एनएसजी के अनुसार, यह कोर्स प्रशिक्षित ऑपरेशनल कर्मियों का एक बड़ा समूह तैयार करने में मदद करेगा। साथ ही, सामान्य पेशेवर मानकों को बढ़ावा देगा और भारत के सुरक्षा ढांचे में शामिल विभिन्न बलों के बीच आपसी तालमेल को मजबूत करेगा।

इस पहल का मकसद यह भी पक्का करना है कि कोर्स पूरा करने के बाद महिला कर्मी अपनी बेहतर स्किल्स और ऑपरेशनल जानकारी को अपनी-अपनी फोर्स में वापस ले जा सकें। इससे संस्थागत तैयारी मजबूत होने और पूरे देश में आतंकवाद-रोधी क्षमता का दायरा बढ़ने की उम्मीद है।

एनएसजी ने कहा कि पहला एमसीसीसी न सिर्फ सुरक्षा कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने को दिखाता है, बल्कि ऑपरेशनल क्षमता के ज़रिए उनके सशक्तीकरण को भी दर्शाता है। इस ट्रेनिंग का मकसद महिला कर्मियों को मुश्किल और खास काम करने के लिए तैयार करना और आंतरिक सुरक्षा की बदलती चुनौतियों से निपटने में असरदार ढंग से योगदान देना है।

नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने एक्स पर इस पहल के बारे में पोस्ट किया और इसे भारत के सुरक्षा ढांचे में महिलाओं के लिए एक अहम पड़ाव बताया।

उनके मुताबिक, जो हिम्मत करती है, वही नेतृत्व करती है। नारी शक्ति के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर। भारत के आतंकवाद-रोधी ढांचे में महिलाओं की ऑपरेशनल क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक नई पहल के तहत, मानेसर स्थित एनएसजी ट्रेनिंग एकेडमी ने राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की महिला कर्मियों के लिए पहला 'महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स' (एमसीसीसी) शुरू किया है।

इसमें आगे कहा गया है, "12 हफ्ते के इस सघन कोर्स का मकसद ऐसी महिला कमांडो तैयार करना है, जो शारीरिक रूप से मजबूत, तकनीकी रूप से कुशल और ऑपरेशन के लिए तैयार हों। इसके लिए उन्हें फिजिकल कंडीशनिंग, हथियारों और निशानेबाजी, टैक्टिकल इंटरवेंशन, बंधकों को छुड़ाने और आतंकवाद-रोधी अभियानों के दूसरे खास पहलुओं की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है।"

एनएसजी ने इस प्रोग्राम के व्यापक मकसद पर भी जोर दिया और कहा कि इस ट्रेनिंग से अलग-अलग फोर्स की ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाने, एक जैसे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को बढ़ावा देने और इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

एमसीसीसी की शुरुआत महिला कर्मियों के लिए विशेष आतंकवाद-रोधी प्रशिक्षण के अवसरों को बढ़ाने और उन्हें जटिल ऑपरेशनल जिम्मेदारियों के लिए जरूरी कौशल से लैस करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

--आईएएनएस

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