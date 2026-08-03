नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में घर की छत गिरने से दंपति की मौत, बच्चा बचा

नई दिल्ली, 3 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र में रविवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। अधिकारियों के अनुसार, जय प्रकाश नगर के एच ब्लॉक में एक घर के ग्राउंड फ्लोर के कमरे की छत गिर गई। इस हादसे में एक दंपति की मौत हो गई। हादसे के समय उनका छोटा बच्चा कमरे में मौजूद था, जो सुरक्षित बच गया।

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अधिकारियों और स्थानीय लोगों के अनुसार, छत रात करीब 9:30 बजे गिरी। हालांकि, दिल्ली फायर सर्विसेज को घटना की जानकारी रात करीब 11:30 बजे मिली, जिसके बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा। दंपति को मलबे से बाहर निकाला गया और पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके बच्चे की जान बच गई।

लोगों ने आरोप लगाया कि इमारत बहुत खराब हालत में थी और कुछ समय से उसमें स्ट्रक्चरल कमजोरी के लक्षण दिख रहे थे।

एक पड़ोसी, सोनू ने कहा, “इस घर की हालत बहुत खराब थी। इमारत खतरनाक हालत में थी। गली में आगे जाकर देखा जा सकता है कि कुछ और घरों की छतें भी गिर गई हैं। मैंने उन्हें पहले ही कमरा खाली करने की सलाह दी थी। मुझे आज सुबह इस घटना के बारे में पता चला। मैं उनका पड़ोसी हूं।”

पुलिस और सिविक अधिकारियों ने इमारत गिरने का सही कारण पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद एक बार फिर दिल्ली के कई हिस्सों में पुरानी और खराब मेंटेनेंस वाली इमारत की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

हाल ही में इमारत गिरने के एक हादसे के बाद यह घटना घटी है। बीते महीने जुलाई में, रोहिणी सेक्टर 16 में भारी बारिश के बाद एक अंडर-कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरने से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई थी और एक घायल हो गया था।

दिल्ली फायर सर्विस के 4 दमकल वाहन, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें बचाव अभियान के लिए मौके पर तैनात की गईं। स्थानीय लोग भी राहत कार्य में जुट गए। मलबे के नीचे से आवाजें सुनकर उन्होंने अपने हाथों से ही ईंटें, कंक्रीट के स्लैब और मुड़ी हुई लोहे की राड्स हटाना शुरू कर दिया।

--आईएएनएस

एसडी/एएस