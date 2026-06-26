नेपाल में घुसने के प्रयास कर रही दो उज्बेक महिलाओं को एसएसबी ने रक्सौल बॉर्डर से हिरासत में लिया

पटना, 26 जून (आईएएनएस)। भारत-नेपाल सीमा पर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने शुक्रवार को उज्बेकिस्तान की दो महिलाओं को हिरासत में लिया है। दोनों महिलाएं कथित तौर पर भारत में अवैध रूप से रह रही थीं और बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में रक्सौल सीमा के रास्ते नेपाल में घुसने की कोशिश कर रही थीं।

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नियमित सीमा जांच अभियान के दौरान महिलाओं को हरैया पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में कस्टम चौक पर मैत्री पुल के पास हिरासत में लिया गया।

एक अधिकारी के अनुसार, रक्सौल सीमा पर तैनात एसएसबी टीम ने दो विदेशी नागरिकों को संदिग्ध परिस्थितियों में भारत से नेपाल में घुसने की कोशिश करते हुए देखा। पूछताछ के दौरान, उनके जवाबों ने संदेह को और बढ़ा दिया।

बाद में सत्यापन से पता चला कि दोनों महिलाएं उज्बेकिस्तान की नागरिक थीं और कथित तौर पर उनके पास भारत में रहने के लिए वैध दस्तावेज नहीं थे।

दोनों महिलाओं की पहचान उज्बेकिस्तान के फरगाना क्षेत्र के कुवा (कुकोन) जिले की निवासी मखफूजा देखकोनोवा (32) और समरकंद क्षेत्र के पयारिक जिले के जोजाओबोद गांव की निवासी मफ्तुना किलिचेवा (35) के रूप में हुई है।

अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों महिलाएं वैध आव्रजन या निवास दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहीं।

हिरासत में लेने के बाद एसएसबी ने दोनों महिलाओं को आगे की जांच के लिए हरैया पुलिस स्टेशन को सौंप दिया।

हरैया पुलिस स्टेशन के एसएचओ किशन पासवान के अनुसार, महिलाओं से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे भारत में कब और कैसे दाखिल हुईं, देश में कितने समय तक रहीं, भारत में रहने के दौरान वे कहां-कहां रहीं, नेपाल जाने के उनके प्रयास का उद्देश्य क्या था, और उनके वीजा और यात्रा दस्तावेजों की स्थिति क्या थी।

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ​​महिलाओं से बरामद पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही हैं।

जांचकर्ता यह भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या भारत में उनका प्रवास उनके वीजा की वैधता अवधि से अधिक था।

अधिकारी इस बात की और जांच कर रहे हैं कि क्या यह मामला संगठित अवैध प्रवासन या अन्य अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा है।

हालांकि, अभी तक ऐसा कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ है।

रक्सौल सेक्टर में भारत-नेपाल सीमा सीमा पार आवाजाही में आसानी के कारण संवेदनशील बनी हुई है।

एसएसबी और स्थानीय पुलिस सहित सुरक्षा एजेंसियां ​​नियमित रूप से इस क्षेत्र में निगरानी और जांच अभियान चलाती हैं।

हाल के महीनों में, अधिकारियों ने रक्सौल कॉरिडोर के माध्यम से तस्करी, अवैध सीमा पार करने और व्यक्तियों की अनधिकृत आवाजाही से जुड़े कई मामलों की सूचना दी है।

दोनों महिलाएं पुलिस हिरासत में हैं, और उनकी आव्रजन स्थिति की जांच और सत्यापन पूरा होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एमएस/