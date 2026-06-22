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नेपाल में बारिश से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा, बिहार में हाई अलर्ट पर प्रशासन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 22, 2026, 06:25 PM
नेपाल में बारिश से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा, बिहार में हाई अलर्ट पर प्रशासन

पटना, 22 जून (आईएएनएस)। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिसके चलते बिहार में प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

कोसी बराज कंट्रोल रूम के अनुसार, सोमवार सुबह 10 बजे नदी का डिस्चार्ज 97,935 क्यूसेक दर्ज किया गया और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर कोसी बराज के 11 गेट खोल दिए गए हैं।

नेपाल के बराह क्षेत्र, जो कोसी बेसिन का एक प्रमुख जलग्रहण क्षेत्र है, वहां भी पानी के बहाव में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुबह 10 बजे यहां डिस्चार्ज 1,23,000 क्यूसेक पहुंच गया और अधिकारियों के अनुसार जलस्तर अभी भी बढ़ रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऊपरी इलाकों में बारिश जारी रही तो दिन में यह बहाव 1,50,000 क्यूसेक से अधिक हो सकता है।

इससे कोसी तटबंधों के भीतर रहने वाले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी व्यवस्था सक्रिय कर दी है।

बीरपुर जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता संजीव शैलेश ने बताया कि जलस्तर में वृद्धि नेपाल में हो रही बारिश के कारण हो रही है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरों और फील्ड कर्मियों को पहले ही तैनात कर दिया गया है।

विभाग के अनुसार जूनियर इंजीनियर, सहायक इंजीनियर और अन्य कर्मचारियों को तटबंधों और संवेदनशील इलाकों की लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

कोसी तटबंध के भीतर रहने वाले लोगों में पिछले बाढ़ के अनुभवों को लेकर चिंता बनी हुई है।

बिहार में हर साल कोसी नदी से सटे जिलों में भारी बाढ़ आती है, जिससे हजारों परिवार प्रभावित होते हैं और फसल, घर और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान होता है।

मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में मौसम अलर्ट जारी किया है।

पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बांका जिलों में भारी बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और 50–60 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं की संभावना जताई गई है।

लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है।

किसानों, मछुआरों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को भारी बारिश और आंधी-तूफान के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

कोसी नदी की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आगे की कार्रवाई नेपाल में बारिश और नदी के जलस्तर पर निर्भर करेगी।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी