नीपको भर्ती 2026: एग्जीक्यूटिव के 38 पदों पर आवेदन शुरू, जानें योग्यता और सैलरी

नई दिल्ली, 24 जून (आईएएनएस)। नौकरी की तलाश में जुटे लोगों के लिए नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको) ने विभिन्न क्षेत्रों में अनुभवी प्रोफेशनल्स की कुल 38 पदों पर भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके आवेदन मांगे हैं। यह नियुक्ति शुरू में 3 वर्ष के लिए फिक्स्ड टर्म आधार पर होगी और कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस व जरूरत के आधार पर इसे हर वर्ष बढ़ाते हुए और 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

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नीपको की ओर से जारी 38 रिक्तियों में एग्जीक्यूटिव (ईआरपी) के 2, एक्जीक्यूटिव (एचआर) (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन) का 1, एग्जीक्यूटिव (सिविल) के 9, एग्जीक्यूटिव (सिक्योरिटी) के 4, एग्जीक्यूटिव (लॉ) का 1, एग्जीक्यूटिव (सेफ्टी) के 2, एग्जीक्यूटिव (फाइनेंस) के 12, एग्जीक्यूटिव (मेडिकल) के 5 और एग्जीक्यूटिव (एचआर) (सीएसआर) के 2 पद शामिल हैं।

इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 23 जून से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई तय की गई है। ऐसे में जो पात्र और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे नीपको के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित पद अनुसार किसी भी विषय में ग्रेजुएशन; सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री; एमबीबीएस; सोशल वर्क में मास्टर डिग्री; सीए/सीएमए या एमबीए या फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन के साथ इनके बराबर की डिग्री; मास कम्युनिकेशन/जर्नलिज्म में पीजी डिग्री/डिप्लोमा; लॉ में बैचलर डिग्री; मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/प्रोडक्शन में इंजीनियरिंग डिग्री के साथ इंडस्ट्रियल सेफ्टी में डिप्लोमा; या इंडस्ट्रियल सेफ्टी/फायर एंड सेफ्टी में इंजीनियरिंग डिग्री, आदि होना चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास पद के अनुसार निर्धारित 1 से 7 वर्षों का अनुभव और अन्य निर्धारित पात्रता व कौशल का होना भी अनिवार्य है।

आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु पद के अनुसार 30 से 37 वर्ष के बीच तय की गई है, जिसकी गणना 1 जनवरी के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदन की शॉर्टलिस्टिंग/स्क्रीनिंग (योग्यता/मार्क्स का प्रतिशत, अनुभव के वर्षों की संख्या, आदि के आधार पर), लिखित/कंप्यूटर-आधारित परीक्षा, पर्सनल इंटरव्यू, आदि चरणों के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पद के अनुसार 71,000 से 1,66,000 रुपए के बीच प्रति माह होगी। इसी के साथ कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी के लिए 500 रुपए तय किया गया है। वहीं, एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/ईएसएम श्रेणी और महिला उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है।

--आईएएनएस

डीके/एएस