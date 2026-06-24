नीमच के युवा कलाकार की अनोखी कला, चाय से बनाई पीएम मोदी की पेंटिंग, 12 साल की दिखाई उपलब्धियां

नीमच, 24 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के कुचरोद गांव के युवा कलाकार राहुल कुमार लोहार ने अपनी रचनात्मकता और अनोखी कलात्मक सोच से एक बार फिर लोगों का ध्यान खींचा है।

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राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खास पेंटिंग बनाई है, लेकिन इस कलाकृति की सबसे खास बात यह है कि इसे आम रंगों से नहीं, बल्कि चाय से बनाया गया है।

चाय से बनी यह पेंटिंग सिर्फ प्रधानमंत्री के शुरुआती जीवन की कलात्मक झलक ही नहीं है, बल्कि यह पिछले 12 वर्षों में उनके कार्यकाल के दौरान की कुछ प्रमुख उपलब्धियों और जन-कल्याणकारी योजनाओं को भी दिखाती है।

इस कलाकृति के माध्यम से राहुल ने मोदी सरकार की 12 प्रमुख योजनाओं और उपलब्धियों को प्रतीकात्मक रूप से दिखाया है, जिनमें राम मंदिर, चंद्रयान मिशन, जी-20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, वंदे भारत ट्रेन, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत शामिल हैं।

इस अनोखी कलाकृति की स्थानीय लोगों और कला प्रेमियों ने खूब तारीफ की है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले और अपनी प्रतिभा व लगन से पहचान बनाने वाले राहुल का काम इनोवेशन और क्रिएटिविटी का एक बेहतरीन उदाहरण है।

कई लोगों का मानना ​​है कि उनका कलात्मक सफर युवाओं को अलग तरह से सोचने और पूरे संकल्प के साथ अपने जुनून को पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

राहुल कुमार लोहार ने आईएएनएस से ​​बातचीत में कहा, "मैं एक कलाकार के तौर पर काम करता हूं और हाल ही में मैंने प्रधानमंत्री मोदी की एक पेंटिंग बनाई है। इस पेंटिंग की खास बात यह है कि इसे उस चाय से बनाया गया है, जिसे हम रोज पीते हैं। यही बात इसे अनोखा बनाती है।"

उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के जीवन और नेतृत्व से प्रेरणा मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई वर्षों तक देश की सेवा की है और वे लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। मैंने हमेशा उनके काम और योजनाओं की सराहना की है। उनके जीवन के सफर और उपलब्धियों से प्रेरित होकर, मैंने चाय का इस्तेमाल करके उनकी पेंटिंग बनाने का फैसला किया।

राहुल ने कहा कि पेंटिंग को ध्यान से देखने पर प्रधानमंत्री के कार्यकाल से जुड़ी कई अहम योजनाओं और उपलब्धियों का पता चलता है। मैंने चंद्रयान, राम मंदिर और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी प्रमुख पहलों को दिखाया है। मैंने उनके कार्यकाल की 12 अहम योजनाओं और उपलब्धियों को शामिल किया है। हालांकि और भी कई पहलें हैं, लेकिन मैंने चाय से बनी इस कलाकृति के लिए इन खास पहलों को चुना।

उन्होंने चाय को माध्यम के तौर पर इस्तेमाल करने के प्रतीकात्मक महत्व पर कहा, "जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं, पीएम ने एक साधारण शुरुआत की थी। वह शुरुआती जीवन में चाय की दुकान पर मदद करते थे। इसी बात ने मुझे चाय का इस्तेमाल करके उनका पोर्ट्रेट बनाने के लिए प्रेरित किया। मुझे लगा कि ऐसा माध्यम उनके शुरुआती संघर्षों और उपलब्धियों के लिए सार्थक सम्‍मान होगा।"

राहुल ने आगे कहा कि इंसान को कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी का सफर देश भर के नागरिकों को प्रेरित करता रहता है।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम