नालंदा में मलमास मेले से लौट रहे श्रद्धालुओं के ऑटो को ट्रक ने मारी टक्कर, तीन की मौत

बिहारशरीफ, 14 जून (आईएएनएस)। बिहार के नालंदा जिले के छबिलापुर थाना क्षेत्र में रविवार को एक ट्रक और ऑटो के बीच हुई सीधी टक्कर में ऑटो पर सवार तीन लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में आठ अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।

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पुलिस के मुताबिक, नालंदा जिले के राजगीर में मलमास मेला में स्नान कर कुछ लोग एक ऑटो पर सवार होकर वापस अपने गांव लौट रहे थे। ऑटो जैसे ही छबिलापुर थाना क्षेत्र के साइडपर स्थित के. के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास पहुंचा, वैसे ही विपरीत दिशा से आ रहे बालू लदे ट्रक ने जोरदार ठोकर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। इस दुर्घटना में घटनास्थल पर ही तीन लोगों की मौत हो गई।

घटना के बाद पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया। छबिलापुर के थाना प्रभारी अनोज कुमार पाठक ने बताया कि इस दुर्घटना में आठ अन्य लोग घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में दो की स्थिति गंभीर है, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद पावापुरी रेफर कर दिया गया है। मृतकों में नालंदा के खुदागंज थाना क्षेत्र के कोचर गांव निवासी गुड्डू कुमार (25), गया जिले के चाकंद थाना क्षेत्र के गन्नू बीघा गांव की रहने वाली रानी देवी (60) और शिवानी कुमारी (6) शामिल हैं।

पुलिस के मुताबिक, सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस द्वारा समझा बुझाकर सभी को सड़क से हटा दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

--आईएएनएस

एमएनपी/एसके