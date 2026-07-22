नई दिल्ली: कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा, बोले- धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा

नई दिल्ली, 22 जुलाई (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा सहित कांग्रेस नेताओं ने देश भर में होने वाले विरोध प्रदर्शनों, जितेंद्र सिंह और संजय सिंह की टिप्पणियों और नीट पेपर लीक पर संसद में चर्चा की संभावना पर प्रतिक्रिया दी है।

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आईएएनएस से बातचीत करते हुए पवन खेड़ा ने कहा, "हमारा प्रदर्शन नौजवानों और उनके भविष्य की रक्षा के लिए है, और इनका (भाजपा) प्रदर्शन कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए हो रहा है। बात भाजपा या कांग्रेस की नहीं है; अब बात हमारे नौजवानों के भविष्य की है। आज दिल्ली की यह हालत है कि हमारे नौजवानों पर पुलिस की ओर से इतनी कठोरता की जा रही है।"

पवन खेड़ा ने आगे कहा कि सरकार को नौजवानों के भविष्य को बचाना होगा, पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाना होगा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना होगा।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान पर पवन खेड़ा ने सवाल किया कि वे तय करेंगे कि राहुल गांधी को क्या करना चाहिए? यह कैसा लोकतंत्र है। सरकार तय करेगी कि विपक्ष को क्या कहना चाहिए या क्या नहीं कहना चाहिए? हम अपनी मांगों पर अडिग हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। इस मामले में संसद में चर्चा की जानी चाहिए। छात्रों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को वापस लेना चाहिए। यह हमारी मांग है। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि नौजवानों के लिए हम सड़क पर हैं और रहेंगे।

कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने की जरूरत नहीं थी। कांग्रेस की सरकार में विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार की ओर से एक शिष्टमंडल बातचीत के लिए भेजा जाता था। यह सरकार यहां की संस्कृति के खिलाफ है।

कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, "असली मुद्दे से बात भटकाई जा रही है। सिर्फ दो प्रोटेस्ट क्यों होने चाहिए? जरूरत पड़ने पर 600 प्रोटेस्ट होने चाहिए। मैं संजय सिंह को जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने उनके ट्वीट का जवाब पहले ही दे दिया है, इसलिए मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि, मैं संजय सिंह से यह कहना चाहता हूं, यह स्टूडेंट्स से जुड़ा मुद्दा है। बच्चों के भविष्य के मामले में छोटी या छोटी सोच वाली पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं है।

--आईएएनएस

एसडी/एएस