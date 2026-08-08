नई दिल्ली : घर लौटते समय सरिता विहार के उफनते नाले में बहा युवक, तलाश जारी

नई दिल्ली, 8 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली के सरिता विहार पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाले आली गांव के प्रियंका कैंप के पास, एक 18 साल का युवक नाले के तेज बहाव के साथ बह गया और लापता हो गया।

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यह घटना शुक्रवार रात को हुई, जब वह दिल्ली-एनसीआर इलाके में भारी बारिश के बीच नोएडा से घर लौट रहा था और फिसल गया।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, 7 अगस्त को सरिता विहार पुलिस स्टेशन में एक लड़के के नाले में बहने की सूचना देने वाली एक पीसीआर कॉल आई। जरूरी कार्रवाई के लिए यह कॉल एसआई रोशन लाल को सौंपी गई। तुरंत कार्रवाई करते हुए, एसआई रोशन लाल अपनी टीम के साथ मदनपुर खादर के प्रियंका कैंप नाले के पास पहुंचे, जहां शिकायतकर्ता मनीष मौजूद था।

पूछताछ के दौरान, मनीष ने पुलिस को बताया कि उसका दोस्त अंकित नोएडा से लौट रहा था, तभी यह घटना हुई।

पुलिस ने बताया कि जब अंकित प्रियंका कैंप नाले के पास पहुंचा, तो पानी जमा होने के कारण सड़क पर उसका पैर फिसल गया, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पानी के तेज बहाव में बह गया। इलाके में भारी बारिश हो रही थी, जिससे जलस्तर तेजी से बढ़ गया था और नाले में पानी का बहाव तेज था।

मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत युवक को बचाने की कोशिश की और मदद के लिए आसपास के लोगों को आवाज लगाई। हालांकि, पानी का बहाव बहुत तेज था और बचाव की कोशिश नाकाम रही। घटना की सूचना मिलने पर सरिता विहार पुलिस मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया।

डीडीएमए ईस्ट रेस्क्यू टीम और दिल्ली फायर सर्विस की मदद से बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। पूरी रात और अगले दिन भी लगातार तलाशी अभियान चलाने के बावजूद, लापता युवक का पता नहीं चल सका।

अधिकारियों ने बताया कि बचाव टीमें नाले और आसपास के इलाकों में तलाशी जारी रखे हुए हैं।

दूसरी ओर, लगातार बारिश, पानी का तेज बहाव, अंधेरा और नाले के अंदर जमा मलबे के कारण तलाशी अभियान में बाधा आ रही है। स्थानीय निवासी और वॉलंटियर्स भी तलाशी अभियान में शामिल हो गए हैं।

यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब दिल्ली-एनसीआर लगातार हो रही बारिश से जूझ रहा है। पिछले दो दिनों में दिल्ली, नोएडा और हरियाणा के कई हिस्सों में भारी जलभराव, ट्रैफिक जाम और रोजमर्रा की जिंदगी में रुकावट की खबरें आई हैं।

अधिकारी स्थिति को संभालने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि भारी बारिश के कारण पूरे इलाके में सामान्य आवाजाही प्रभावित हो रही है।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम