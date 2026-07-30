नागरिकों की शिकायतों को सुनने के लिए एमएचएडीए में एक अलग सेल का गठन किया जाए: देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, 30 जुलाई (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएचएडीए) के निर्माण और पुनर्विकास के संबंध में नागरिकों के विचारों को सुनने के लिए एक अलग सेल के गठन का निर्देश दिया है। मुंबई महानगर क्षेत्र सहित राज्य में विभिन्न विकास और आवास परियोजनाएं चल रही हैं, और उन्होंने इनमें विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

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मुख्यमंत्री फडणवीस ने सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित एक बैठक में राज्य में एमएचएडीए की विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर आवास राज्य मंत्री डॉ. पंकज भोयर, विधायक सचिन कल्याणशेट्टी, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, बृहन्मुंबई नगर निगम आयुक्त अश्विनी भिडे, शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, एमएचएडीए के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जायसवाल और संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एमएचएडीए द्वारा चलाई जा रही आवास परियोजनाओं के कारण आने वाले वर्षों में आम आदमी के लिए बड़ी संख्या में घर उपलब्ध होंगे। इन सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना चाहिए। बीडीडी चाली जैसी पुनर्वास परियोजनाएं, जहां निवासियों को स्थानांतरित किया जाना है, तुरंत पूरी की जानी चाहिए और परियोजना पर काम में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कमाठीपुरा में महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए, पुलों, सड़कों आदि की व्यवहार्यता पर विचार किया जाना चाहिए और संपर्क सड़कों के विस्तार पर भी विचार किया जाना चाहिए।

उपराष्ट्रपति संजीव जायसवाल ने बताया कि एमएमआर क्षेत्र में एमएचएडीए कुल 37 लाख करोड़ रुपए की 15 विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहा है और इस सामूहिक पुनर्विकास परियोजना के तहत 21 लाख से अधिक फ्लैट बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि ये सभी कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे होने चाहिए। अक्कलकोट तीर्थ स्थल विकास परियोजना का कार्य एमएचएडीए के माध्यम से किया जाएगा और मुख्यमंत्री ने पहले चरण में समाधि और मंदिर के निर्माण तथा दूसरे चरण में पालकी मार्ग के निर्माण को मंजूरी दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने अभ्युदय नगर, जीटीबी नगर, मोतीलाल नगर, आदर्श नगर, वर्ली, बांद्रा रिक्लेमेशन, एसवीपी नगर, अंधेरी, कमाठीपुरा, मध्य दक्षिण मुंबई, रामकृष्ण नगर, खार, ओल्ड एमएचबी कॉलोनी, बोरीवली, भारतनगर, बांद्रा पूर्व, आराम नगर, वर्सोवा, प्लॉट संख्या सात और आठ, बांद्रा, पत्राचल, आर 10 गोरेगांव की परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की।

--आईएएनएस

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