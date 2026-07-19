नागालैंड: सुपोंगमेरेन जमीर ने मोन भूस्खलन की त्रासदी पर गहरा शोक व्यक्त किया

मोन, 19 जुलाई (आईएएनएस)। लोकसभा सांसद और नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एनपीसीसी) के अध्यक्ष सुपोंगमेरेन जमीर ने मोन जिले में हुए उस दुखद भूस्खलन पर गहरा शोक व्यक्त किया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की जान चली गई।

Read More

उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की और प्रार्थना की कि उन्हें इस अपार क्षति को सहने की शक्ति और साहस मिले। उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की।

चल रहे मानसून के मौसम को देखते हुए जामिर ने नागालैंड के लोगों से सतर्क रहने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से यथासंभव दूर रहने और अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की।

उन्होंने नागालैंड सरकार से इस त्रासदी को गंभीरता से लेने और प्रभावित परिवारों को तत्काल पर्याप्त आर्थिक मुआवजा और सभी आवश्यक राहत उपाय उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पीड़ितों को अपना जीवन फिर से संवारने और इस विनाशकारी क्षति से उबरने में समय पर सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने मोकोकचुंग जिले के तुली में बाढ़ की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की, जहां बढ़ते बाढ़ के पानी के कारण निवासियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत और पुनर्वास सहायता पहुंचाने की अपील की। ​​साथ ही, उन्होंने तुली के लोगों से इस कठिन समय में एकजुट होकर एक-दूसरे का समर्थन करने और सामुदायिक भावना का प्रदर्शन करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि जमीर इस कठिन समय में मोन जिले और तुली के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं और मानसून के जारी रहने के दौरान राज्य भर के सभी नागरिकों की सुरक्षा और कुशलक्षेम के लिए प्रार्थना करते हैं।

--आईएएनएस

एमएस/