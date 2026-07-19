नागालैंड के मोन जिले में भीषण भूस्खलन, 8 लोगों की मौत; राहत-बचाव अभियान जारी

कोहिमा, 19 जुलाई (आईएएनएस)। नागालैंड के मोन जिले में रविवार को हुए भीषण भूस्खलन में बच्चों समेत कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई। डिफेंस कॉलोनी में हुए इस हादसे में कई मकान मलबे में दब गए और बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है।
राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब तक चार शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि चार अन्य शव अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। लगातार बारिश और बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच बचाव दल अन्य संभावित फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं।
रक्षा प्रवक्ता के अनुसार, भूस्खलन से डिफेंस कॉलोनी के करीब 15 मकान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। राहत कार्य में असम राइफल्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), नागालैंड पुलिस, सेना, जिला प्रशासन और स्थानीय स्वयंसेवक संयुक्त रूप से लगे हुए हैं।
राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं, हादसे में घायल प्रत्येक व्यक्ति को 74,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को भोजन, अस्थायी आश्रय, आवश्यक वस्तुएं और अन्य राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। सरकार ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार खराब मौसम की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
मोन जिले के अलावा मोकोकचुंग जिले के तुली उपमंडल सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी लगातार बारिश के कारण भूस्खलन, अचानक आई बाढ़, सड़क अवरुद्ध होने और सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनएसडीएमए), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, नागालैंड पुलिस और अन्य विभाग प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, आवश्यक सेवाएं बहाल करने और राहत सामग्री उपलब्ध कराने में जुटे हैं।
सरकार ने सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने और आपातकालीन प्रतिक्रिया, सड़क संपर्क बहाल करने तथा प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए आपसी समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि लगातार बारिश, जलभराव, पहाड़ी इलाका और अस्थिर जमीन के कारण राहत एवं बचाव अभियान में भारी मुश्किलें आ रही हैं। मलबे में दबे लोगों तक पहुंचने के लिए भारी मशीनों और विशेष बचाव उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन खराब मौसम अभियान में बाधा बना हुआ है।
मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि राज्य सरकार पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है और राहत एवं बचाव कार्य के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है।
अधिकारियों ने बताया कि जब तक सभी लापता लोगों का पता नहीं चल जाता, तब तक राहत एवं बचाव अभियान चौबीसों घंटे जारी रहेगा। साथ ही लोगों से भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, नदी किनारों और संवेदनशील ढलानों से दूर रहने तथा केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की गई है।
--आईएएनएस
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