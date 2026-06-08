नागालैंड के मुख्यमंत्री ने कृषि और युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने पर बल दिया

कोहिमा, 8 जून (आईएएनएस)। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने सोमवार को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को मजबूत करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि राज्य की लगभग 70 प्रतिशत आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है।

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दीमापुर के तोलुवी स्थित राज्य औद्योगिक क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण के लिए इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन करते हुए रियो ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण और लघु उद्योग नागालैंड में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के सबसे आशाजनक अवसरों में से हैं।

नए उद्घाटन किए गए केंद्रों के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की पहल उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगी, रोजगार सृजित करेगी और आयातित वस्तुओं पर राज्य की निर्भरता को कम करेगी।

उन्होंने कहा कि नागालैंड मुख्य रूप से एक उपभोक्ता राज्य है, जो विदेशों से आयातित उत्पादों पर बहुत अधिक निर्भर है। लेकिन उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि खाद्य प्रसंस्करण और इन्क्यूबेशन केंद्र स्थानीय उत्पादन और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने में सहायक होंगे, जिससे आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा।

रियो ने कहा कि भारत सरकार की राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही इन परियोजनाओं का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

उन्होंने कहा कि ये सुविधाएं स्थानीय उद्यमियों को सहयोग प्रदान करेंगी, बाजार संपर्क स्थापित करेंगी और स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं को बाजार के लिए तैयार उत्पादों में संसाधित करने में सक्षम बनाएंगी।

मुख्यमंत्री ने सुविधाओं के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर देते हुए गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने, नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने और बुनियादी ढांचे का अधिकतम उपयोग करने का आह्वान किया।

उन्होंने बिचौलियों की भूमिका को कम करने के महत्व पर भी बल दिया ताकि किसानों को लाभ का अधिक हिस्सा मिल सके।

रियो ने युवाओं से मुख्यमंत्री की सूक्ष्म वित्त योजना सहित सरकारी पहलों के माध्यम से उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया।

शिक्षित युवाओं में उच्च बेरोजगारी दर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार मेलों में कम भागीदारी कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता को उजागर करती है।

--आईएएनएस

एमएस/