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नागालैंड: भारी बारिश से टिजिट में बाढ़, मोन जिले में आवागमन बाधित

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 19, 2026, 02:20 PM
नागालैंड: भारी बारिश से टिजिट में बाढ़, मोन जिले में आवागमन बाधित

टिजिट (मोन), 19 जुलाई (आईएएनएस)। रविवार को लगातार हुई भारी बारिश से नागालैंड के मोन जिले के टिजिट उपमंडल के कई इलाके जलमग्न हो गए, जिससे लगभग 30 परिवार प्रभावित हुए और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया।

मोन शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित टिजिट में लंबे समय तक हुई बारिश के कारण नालों में पानी भर जाने से व्यापक जलभराव हो गया, जिससे कई आवासीय क्षेत्र जलमग्न हो गए।

सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका एस. पोलिंग कॉलोनी के पास ग्रीनप्लाई फैक्ट्री के सामने वाला क्षेत्र था, जहां बाढ़ का पानी घरों में घुसने से करीब 30 घर प्रभावित हुए। लापालमपोंग और शहर के अन्य हिस्सों से भी बाढ़ की सूचना मिली।

टिजिट निवासी टिंगलेम कोन्यक ने बताया कि सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में भीषण जलभराव हो गया, जिससे आवागमन मुश्किल हो गया और दैनिक गतिविधियां बाधित हो गईं। उन्होंने कहा कि निचले इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए क्योंकि जल निकासी व्यवस्था बारिश के पानी की मात्रा को संभालने में विफल रही।

निवासियों ने बताया कि जलमग्न सड़कों के कारण लोगों और वाहनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित होने से कई परिवार अपने घरों में ही फंसे रहे। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

नागालैंड में व्यापक भारी बारिश के बीच बाढ़ आई है, कई जिलों से बाढ़ और भूस्खलन की खबरें आ रही हैं, जिससे बारिश जारी रहने पर और अधिक व्यवधान की आशंका बढ़ गई है।

--आईएएनएस

एमएस/