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Nagaland Woman Death : नागालैंड की युवती का शव फांसी पर लटका मिला, उत्पीड़न के आरोप सामने आए

चिक्कमगलुरु में युवती की संदिग्ध मौत, डायरी में उत्पीड़न के आरोप, पुलिस जांच जारी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 25, 2026, 08:48 AM
बेंगलुरु : नागालैंड की युवती का शव फांसी पर लटका मिला, उत्पीड़न के आरोप सामने आए

चिक्कमगलुरु: कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले में नागालैंड की एक युवती बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। चिक्कमगलुरु शहर के अरविंदनगर स्थित घर के अंदर युवती का शव फांसी पर लटका हुआ मिला। युवती की पहचान 22 वर्षीय लिंसुला के रूप में हुई है।

स्थानीय पुलिस के अनुसार, लिंसुला एक रिसॉर्ट में काम करती थी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घटना से लगभग आधे घंटे पहले लिंसुला ने किविशे किनिमी नामक व्यक्ति से बात की थी। यह भी पता चला है कि उसने अपनी डायरी में राजेश और तेजस के नाम लिखे थे।

लिंसुला से परिचित लशीला इंचुगर ने बसवनहल्ली पुलिस स्टेशन में राजेश और तेजस के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद जांच शुरू कर दी है।

पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की कि लिंसुला ने अपनी डायरी में लिखा था कि राजेश और तेजस नाम के दो युवक उसे परेशान कर रहे थे। उसने लिखा कि दोनों ने प्यार और रिश्ते का बहाना बनाकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था।

लिंसुला ने डायरी में लिखा है कि उस पर कई जिम्मेदारियां थीं, जिनमें परिवार का भरण-पोषण, माता-पिता की देखभाल और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना शामिल था। पुलिस ने बताया कि उत्पीड़न सहते हुए भी वह काम करती रही। डायरी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और नागालैंड में उसके परिवार को सूचित कर दिया है। घटना के संबंध में और अधिक जानकारी अभी सामने आनी बाकी है।

वहीं, 26 नवंबर, 2024 को असम की 19 वर्षीय माया गोगोई की बेंगलुरु के एक होटल में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। माया गोगोई का सड़ा हुआ शव उस सर्विस अपार्टमेंट में मिला था, जिसे उसने अपने प्रेमी आरव हरनी के साथ बुक किया था। जांच में पता चला कि आरोपी प्रेमी माया गोगोई के शव के साथ एक दिन तक रुका था।

--आईएएनएस

 

 

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