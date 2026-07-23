नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान, हर संदिग्ध वाहन और व्यक्ति की हो रही गहन जांच

नोएडा, 23 जुलाई (आईएएनएस)। गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आने-जाने वाले प्रत्येक संदिग्ध वाहन और व्यक्ति की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके और कानून-व्यवस्था पूरी तरह से कायम रहे।

Read More

यह अभियान डीसीपी नोएडा साद मियां खान एवं एडीसीपी नोएडा मनीषा सिंह के पर्यवेक्षण में संचालित किया जा रहा है। वहीं एसीपी-2 नोएडा मयंक तिवारी स्वयं थाना फेस-1 पुलिस टीम के साथ नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद रहकर चेकिंग अभियान की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने चेकिंग के दौरान प्रत्येक संदिग्ध वाहन, दोपहिया और चारपहिया वाहनों के साथ-साथ संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान संबंधी दस्तावेजों और गतिविधियों की भी गहन जांच कराई।

पुलिस का कहना है कि यह अभियान केवल अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से भी चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान वाहनों के आवश्यक दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, नंबर प्लेट और अन्य जरूरी कागजातों का भी सत्यापन किया जा रहा है। इसके अलावा संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है।

अधिकारियों ने बताया कि नोएडा-दिल्ली बॉर्डर राजधानी क्षेत्र का अत्यंत व्यस्त मार्ग है, जहां प्रतिदिन हजारों वाहन आवाजाही करते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए समय-समय पर इस प्रकार के विशेष चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं। अभियान के दौरान पुलिस टीम पूरी सतर्कता के साथ प्रत्येक वाहन की जांच कर रही है ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, आपराधिक तत्वों की आवाजाही या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश को समय रहते रोका जा सके।

गौतमबुद्धनगर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध भी प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, गलत नंबर प्लेट, बिना वैध दस्तावेज और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान किए जा रहे हैं।

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, अपने सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें और चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। पुलिस का कहना है कि ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे ताकि नोएडा में कानून-व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को प्रभावी ढंग से बनाए रखा जा सके।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीकेपी