नोएडा: स्विमिंग पूल में डूबने से युवक की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

नोएडा, 6 जुलाई (आईएएनएस)। नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। स्विमिंग पूल में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया, आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल, पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सके।

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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 5 जुलाई को थाना एक्सप्रेसवे पुलिस को मेमो के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि सेक्टर-135 स्थित वाजिदपुर गांव निवासी लक्की की स्विमिंग पूल में डूबने से मृत्यु हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी की। प्रारंभिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि युवक की मौत केवल डूबने से हुई या इसके पीछे कोई अन्य कारण भी है। फिलहाल, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।

पुलिस आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि हादसे के समय स्विमिंग पूल पर सुरक्षा के क्या इंतजाम थे तथा युवक किन परिस्थितियों में पानी में डूबा।

एक्सप्रेसवे थाने की पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई जारी है। यदि जांच के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की बात सामने आती है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीकेपी