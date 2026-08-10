नोएडा में सावन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, मंदिरों और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की विशेष निगरानी

नोएडा, 10 अगस्त (आईएएनएस)। श्रावण मास के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में पुलिस अधिकारियों ने नोएडा के थाना सेक्टर-20 क्षेत्र में स्थित प्रमुख मंदिरों, पूजा स्थलों और उनके आसपास के संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। अधिकारियों ने पुलिस बल को पूरी तरह सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

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पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशानुसार यह सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। डीसीपी नोएडा साद मिया खान के निर्देशन में एडीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने एसीपी-1 नोएडा प्रवीण कुमार सिंह और पुलिस बल के साथ थाना सेक्टर-20 क्षेत्र में विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। इस दौरान मंदिरों और पूजा स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा की गई। सावन के महीने में मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी है।

निरीक्षण के दौरान पुलिस टीम ने मंदिर परिसरों और आसपास के क्षेत्रों में आने-जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और वस्तुओं की गहन जांच की। पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज न किया जाए। पुलिस अधिकारियों ने मंदिर प्रबंधन और संबंधित लोगों से भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी ली। श्रद्धालुओं की आवाजाही के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती और निगरानी व्यवस्था को भी परखा गया। सुरक्षा व्यवस्था केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रखी गई है।

पुलिस द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों, प्रमुख मार्गों, चौराहों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस टीम लगातार गश्त और निगरानी के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। श्रावण मास में धार्मिक आयोजनों और मंदिरों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस ने संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्थानीय पुलिसकर्मियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करने और आम लोगों से संवाद बनाए रखने के लिए कहा गया है।

श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही के कारण प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव भी बढ़ सकता है। इसे देखते हुए यातायात पुलिस द्वारा प्रमुख मार्गों और चौराहों पर लगातार यातायात संचालन कराया जा रहा है। पुलिस का प्रयास है कि मंदिरों और पूजा स्थलों के आसपास श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो और यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे। गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से श्रावण मास के दौरान जिले के सभी धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर लगातार सतर्क निगरानी रखी जा रही है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, श्रद्धालुओं की सुरक्षा, शांति व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए पुलिस बल को लगातार अलर्ट मोड पर रखा गया है और परिस्थितियों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीकेपी