नोएडा के लेबर कैंप में आग लगने के बाद कोई हताहत नहीं, गैस लीक का शक

नोएडा, 23 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 126 में मंगलवार तड़के एक लेबर कैंप में आग लग गई, जिसके बाद फायर और पुलिस की टीमों ने तुरंत कार्रवाई की।
अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है, जबकि शुरू में आशंका थी कि कई लोग इमारत के अंदर फंसे हो सकते हैं।
चीफ़ फायर ऑफिसर (सीएफओ) प्रदीप कुमार चौबे के अनुसार, सुबह लगभग 6:20 बजे सेक्टर 126 के रायपुर इलाके में स्थित एक लेबर कैंप से आग लगने की सूचना मिली।
चौबे ने कहा, "रायपुर में सेक्टर 126 के एक लेबर कैंप में सुबह करीब 6:20 बजे आग लगने की सूचना मिली। लोगों के फंसे होने की खबर मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया।"
यह लेबर कैंप जी+1 स्ट्रक्चर वाला है, जहां खबरों के अनुसार लगभग 50 से 60 मजदूर रह रहे थे। इस डर के बीच कि इमारत के अंदर लोग फंसे हो सकते हैं, फायरफाइटर्स ने तुरंत बचाव और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया।
सीएफओ ने आगे कहा, “यह जी+1 लेबर कैंप है, जहां लगभग 50-60 लोगों के रहने की जानकारी मिली थी। आग गैस लीक होने की वजह से लगी थी। जब टीमें वहां पहुंचीं, तो अंदर कोई भी फंसा हुआ नहीं मिला।”
अधिकारियों ने बताया कि आग को और फैलने से पहले ही काबू में कर लिया गया और सभी निवासियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। शुरुआती जांच से संकेत मिलता है कि आग गैस लीक के कारण लगी हो सकती है। हालांकि आग लगने की सही वजह का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है।
यह घटना लखनऊ के अलीगंज इलाके में हाल ही में हुई उत्तर प्रदेश की सबसे भयानक आग की घटनाओं में से एक के ठीक एक दिन बाद हुई है, जिसमें एक कमर्शियल बिल्डिंग में लगी भीषण आग की चपेट में आने से 18 लोगों की मौत हो गई थी। अधिकारियों ने 15 पीड़ितों की पहचान कर ली है। खबरों के मुताबिक, उनमें से ज्यादातर की उम्र 20 से 24 साल के बीच थी। दो घायल लोग, लवप्रीत और जयंत, अभी भी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलाज करवा रहे हैं।
--आईएएनएस
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