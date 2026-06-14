नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसान पहली फ्लाइट में यात्री बनेंगे

ग्रेटर नोएडा, 14 जून (आईएएनएस)। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अपनी हजारों एकड़ जमीन देने वाले किसान सोमवार को एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली फ्लाइट का हिस्सा बनेंगे।

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जेवर से होने वाली इस ऐतिहासिक फ्लाइट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह ने कहा कि शायद यह पहली बार है जब एयरपोर्ट बनाने के लिए अपनी जमीन देने वाले किसान ही वहां से उड़ान भरने वाली पहली फ्लाइट में यात्री बनेंगे।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट कल सुबह 8:00 बजे उड़ान भरेगी और सीधे लखनऊ जाएगी। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को किया था।

एक वीडियो संदेश में जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह ने कहा कि इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन देने वाले किसान ही वहां से उड़ान भरने वाली पहली फ्लाइट का हिस्सा बनेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच और नेतृत्व ने हमारे किसानों के सपनों को पूरा किया है। कल हम जेवर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली फ्लाइट में उनके साथ होंगे।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसानों ने राज्य के विकास के लिए अपनी जमीन दी है। भाजपा विधायक ने कहा कि कल की उड़ान उत्तर प्रदेश के लोगों के सपनों और उम्मीदों की झलक होगी।

उन्होंने आगे कहा कि इन किसानों में महिलाएं भी शामिल हैं, साथ ही वे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी जमीन तो नहीं दी, लेकिन एयरपोर्ट बनने की वजह से उन्हें विस्थापित होना पड़ा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दोनों का सपना था कि एक आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सके और कल जेवर से यह सपना पूरा होने जा रहा है।

धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि नोएडा एयरपोर्ट से पहली उड़ान कल सुबह 8:00 बजे जेवर से भरेगी और लखनऊ पहुंचेगी, जहां मुख्यमंत्री किसानों से बातचीत करेंगे।

उद्घाटन के समय, पीएम मोदी ने कहा था कि यह एयरपोर्ट 'विकसित उत्तर प्रदेश' की दिशा में राज्य की बड़ी प्रगति का प्रतीक बनेगा और युवाओं के सपनों को नई उड़ान देगा।

--आईएएनएस

एमएस/