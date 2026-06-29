नोएडा: हाईराइज सोसायटी में 21वीं मंजिल पर आग लगने से मचा हड़कंप, एसी फटने की आशंका

नोएडा, 29 जून (आईएएनएस)। सोमवार सुबह नोएडा के सेक्टर-119 स्थित द अरण्य सोसायटी में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब 21वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में अचानक भीषण आग लग गई। लोग आनन-फानन में अपने घरों से बाहर निकलें। घटना की सूचना मिलते ही फायर सर्विस और स्थानीय पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया।

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने की वजह एयर कंडीशनर (एसी) के फटने को माना जा रहा है, हालांकि आधिकारिक रूप से आग लगने के कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी।

सूचना मिलते ही गौतमबुद्धनगर फायर सर्विस की कुल छह दमकल गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया। इसके साथ ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) प्रदीप कुमार स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। स्थानीय सेक्टर-113 थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और सोसायटी के लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने तथा भीड़ नियंत्रण में फायर टीम की मदद की।

फायर विभाग के अनुसार आग केवल 21वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट तक सीमित रही। दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। अधिकारियों ने बताया कि सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी व्यक्ति के फंसे होने या घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है।

सीएफओ प्रदीप कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही छह दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया था। टीम ने तुरंत दो हिस्सों में बांटकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया- एक टीम ने बालकनी की तरफ से और दूसरी टीम ने फ्लैट के अंदर प्रवेश कर आग बुझाने का काम किया। उन्होंने बताया कि आग संभवतः एयर कंडीशनर ब्लास्ट के कारण लगी थी, हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी। लगभग 40 से 50 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। इस दौरान सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

प्रत्यक्षदर्शी विक्रम सिंह ने बताया कि शुरुआत में लोगों को आग लगने की जानकारी नहीं थी। सोसायटी के स्टाफ ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए सभी फ्लैटों के लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा और सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की। इसके बाद सोसायटी की समिति द्वारा भी आवश्यक इंतजाम किए गए और राहत कार्य शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन शुरुआत में पानी ऊपर तक पहुंचाने में कुछ दिक्कत आई। उनके अनुसार, समिति द्वारा लगाए गए पानी के बड़े टैंकों और अन्य संसाधनों का उपयोग कर आग बुझाने में मदद मिली। राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और सभी लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए।

वहीं, एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी प्रदीप कुमार ने बताया कि वह सातवीं मंजिल पर मौजूद थे, जब अचानक उन्हें तेज आवाज सुनाई दी और ऊपर से कोई वस्तु गिरने जैसा एहसास हुआ। शुरुआत में उन्हें लगा कि कोई भारी चीज गिरी है, लेकिन जब उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो पूरा क्षेत्र धुएं से भर गया था। इसके बाद नीचे से लोगों की आवाजें आने लगीं, जो सभी को तुरंत बाहर निकलने के लिए कह रहे थे। स्थिति गंभीर होते ही लोग सीढ़ियों के माध्यम से सुरक्षित बाहर निकलने लगे।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस