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Mumbai Worli Crime : नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में एसीपी गिरफ्तार, वर्ली पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज

वर्ली के पार्क में बच्ची से अश्लील हरकत, एसीपी स्तर के अधिकारी की गिरफ्तारी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 01, 2026, 05:50 AM
मुंबई : नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में एसीपी गिरफ्तार, वर्ली पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज

मुंबई: मुंबई के वर्ली इलाके के एक सार्वजनिक उद्यान में 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची के सामने अश्लील हरकत और छेड़छाड़ के आरोप में एसीपी स्तर के अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस मामले में वर्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है।

वर्ली पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित बच्ची बीते दिन वर्ली स्थित सिंह गार्डन में खेलने गई थी। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी अधिकारी वहां पहुंचा और बच्ची के सामने अशोभनीय हरकत करते हुए उसे अपने निजी अंग को छूने के लिए कहा। इस घटना से बच्ची घबरा गई और घर लौटते ही उसने अपनी मां को पूरी बात बताई। बच्ची की मां, जो घरेलू कामगार के रूप में काम करती हैं, ने बिना देरी किए पुलिस से संपर्क किया।

शिकायत मिलते ही वर्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक पूछताछ और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आरोपी पुलिस अधिकारी की पहचान की गई और कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

जांच के दौरान मामले में नया मोड़ तब आया, जब एक अन्य नाबालिग लड़के ने भी पुलिस के सामने आकर आरोप लगाया कि करीब एक सप्ताह पहले आरोपी ने उसके साथ भी इसी तरह की अनुचित हरकत की थी। पुलिस ने इस दावे को भी जांच के दायरे में शामिल कर लिया है और उसकी पुष्टि के लिए अलग से पड़ताल शुरू की गई है।

वर्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 74 और 79 के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोप बेहद गंभीर हैं, इसलिए त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई है और मामले की जांच पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रही है। हालांकि, पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि जिस सिंह गार्डन में घटना हुई, वहां सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं हैं।

आरोपी अधिकारी मूल रूप से नागपुर का निवासी है और नवंबर 2025 में उसे मुंबई स्थित पुलिस महानिदेशक कार्यालय में तैनात किया गया था। वह पुलिस कम्युनिकेशन व आईटी विभाग से जुड़ा था और वर्ली पुलिस कैंप में अकेला रह रहा था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है।

--आईएएनएस

 

 

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