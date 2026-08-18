एफआईआर की खबर में गलत फोटो लगने पर फूटा अभिनेत्री अंतरा बनर्जी का गुस्सा, कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी

मुंबई, 17 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री अंतरा बनर्जी की तस्वीर का इस्तेमाल कथित तौर पर कई मीडिया आउटलेट्स ने एक एफआईआर की रिपोर्टिंग के दौरान किया था। हालांकि, इस एफआईआर में ठाणे की मॉडल अंतरा सोहम बनर्जी शामिल थीं। इस विवाद पर अभिनेत्री अंतरा बनर्जी ने आईएएनएस से खास बातचीत की।

अंतरा बनर्जी ने कहा, "मैं तब से सदमें में हूं। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यह क्यों हुआ। कल मुझे दिन के समय में पता चला। मेरे परिवार और दोस्तों से मुझे बहुत सारे फोन, बहुत सारे मैसेज आए और वे सब पूछ रहे थे कि 'क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो?' मुझे कोई आइडिया नहीं था। जब मैंने एक मैसेज खोला, तो उसमें मेरी एक फोटो थी, जिसमें ये सारी बातें लिखी थीं और फिर मुझे पता चला कि यह सब इंटरनेट पर है।"

उन्होंने आगे कहा कि जाहिर है, मैं उस समय क्या कर सकती थी? मैं सदमे में थी, और अभी भी वही चल रहा है। यह एक बहुत ही दिमागी तौर पर परेशान करने वाली घटना है, जो बदकिस्मती से हुई है।

अभिनेत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरी मम्मी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बल्कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर अगर ऐसी कोई भी चीज सुनेंगे, खासकर जब बच्चे बाहर रहते हैं, तो यह चिंता की बात है। मेरी मां को घबराहट हो गई और वह ऐसी थी, 'यह क्या हो रहा है? मतलब कहां से आ रहा है, यह क्या न्यूज है?' उन्हें कोई आइडिया नहीं था।

बनर्जी ने कहा कि मेरे पापा कोलकाता में रहते हैं। उन्होंने कहा कि 'चलो बस आते हैं, साथ बैठकर देखते हैं कि क्या हो रहा है।' तभी मैंने और मेरी टीम ने तय किया कि अभी उन्हें यहां आने की जरूरत नहीं है। हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, हम अगला कदम क्या उठा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि मैं बस ये पता लगाने के लिए आई हूं कि ये जो भी चीजें हुई हैं, वो गलत हैं और ये तुरंत हटा ली जाए, ताकि किसी की छवि खराब न हो। ये बात बिल्कुल भी पब्लिसिटी की नहीं है। तो उस तरीके से आप लोग प्लीज इस चीज को मत देखिए। हमारा अगला कदम कानूनी होगा क्योंकि, उसके अलावा, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है।

अभिनेत्री ने कहा कि मैं सबसे अपील करना चाहती हूं, सभी मीडिया वालों से, कोई भी न्यूज लगाने से पहले, किसी का भी फोटो लगाने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले, आप वेरिफाई कीजिए, री-वेरिफाई कीजिए। इस तरह का कदम नहीं उठाना गैर-जिम्मेदाराना है।

--आईएएनएस

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