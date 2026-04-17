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Mumbai Chembur Murder : ऑटो में मिला खून से लथपथ शव, पेंटर की हत्या से सनसनी

ऑटो रिक्शा में मिला शव, धारदार हथियार से हत्या; पुलिस जांच में जुटी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 17, 2026, 11:05 PM
मुंबई: ऑटो में मिला खून से लथपथ शव, पेंटर की हत्या से सनसनी

मुंबई: मुंबई के चेंबूर इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब सड़क किनारे खड़े ऑटो रिक्शा के अंदर एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान 50 वर्षीय संजय सुर्वे के रूप में हुई है, जो पेशे से पेंटर था। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।

पुलिस के अनुसार, मृतक के बेटे गणेश सुर्वे की शिकायत के आधार पर आरसीएफ पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। गणेश अपने परिवार के साथ चेंबूर में रहता है और एक सैलून में काम करता है।

शिकायत में बताया गया है कि संजय सुर्वे अक्सर काम के सिलसिले में पुणे जाते थे और बीच-बीच में घर लौटते रहते थे। घटना वाले दिन भी वह यह कहकर घर से निकले थे कि वे काम के लिए पुणे जा रहे हैं और उनके पास करीब 1000 रुपए थे। उसी रात जब गणेश काम से घर लौटा तो उसकी मां ड्यूटी पर थी। रात करीब 11:30 बजे उसने फोन पर बताया कि संजय पहले ही पुणे के लिए निकल चुके हैं।

अगली सुबह करीब 8:30 बजे संजय का दोस्त रईस शेख कुछ लोगों के साथ घर पहुंचा और परिवार को जानकारी दी कि संजय एक ऑटोरिक्शा में बेहोश अवस्था में पड़ा है और उसकी शर्ट खून से सनी हुई है। मौके पर पहुंचने पर गणेश ने देखा कि उसके पिता के पेट पर धारदार हथियार से किए गए दो गहरे घाव थे और काफी खून बह चुका था।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और संजय को एम्बुलेंस के जरिए राजावाड़ी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या की है।

पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और मृतक के संपर्कों की भी जांच की जा रही है। हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस सभी संभावित पहलुओं जैसे व्यक्तिगत दुश्मनी, लूटपाट या किसी पुराने विवाद को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है।

--आईएएनएस

 

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