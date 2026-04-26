NEET UG 2026 Security Plan : नीट-यूजी 2026 के लिए बहु-स्तरीय सुरक्षा की योजना बना रही एमपी पुलिस

भोपाल: मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाना ने शनिवार को पुख्ता इंतजामों की जरूरत पर जोर देते हुए सभी जिलों को निर्देश दिया कि वे 3 मई को होने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (नीट-यूजी) 2026 का शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित आयोजन सुनिश्चित करें।

पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मकवाना ने कहा कि यह परीक्षा बहुत ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि इसका असर लाखों छात्रों के भविष्य पर पड़ता है।

उन्होंने कहा कि नीट एक बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा है, जो छात्रों के भविष्य से जुड़ी है, इसलिए हर प्रक्रिया त्रुटि-रहित, पारदर्शी और सुरक्षित होनी चाहिए, और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी चूक के प्रति 'जीरो-टॉलरेंस' (बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने) का रवैया अपनाएं।

उन्होंने निर्देश दिया कि सभी परीक्षा केंद्रों, स्ट्रॉन्ग रूम और परीक्षा कक्षों का पहले से ही भौतिक निरीक्षण किया जाए और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए।

उम्मीदवारों की पूरी तरह से जांच सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश और निकास के दौरान उन्हें कोई असुविधा न हो, इसके लिए पुलिसकर्मियों की पर्याप्त तैनाती के साथ-साथ हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडीज) का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है।

डीजीपी ने प्रश्न पत्रों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बैंकों, डाकघरों, स्ट्रॉन्ग रूम और परीक्षा केंद्रों के बीच परिवहन के दौरान पुलिस सुरक्षा (एस्कॉर्ट) जरूर दी जानी चाहिए, और निर्धारित मार्गों पर डैशकैम के जरिए वाहनों की ट्रैकिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए।

परीक्षा समाप्त होने के बाद ओएमआर शीट और अन्य परीक्षा सामग्री के सुरक्षित रूप से वापस आने तक लगातार निगरानी भी रखी जाएगी।

संभावित जोखिमों को उजागर करते हुए मकवाना ने चंबल क्षेत्र और सीमावर्ती जिलों सहित संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का आदेश दिया, ताकि पेपर लीक या संगठित नकल के प्रयासों को रोका जा सके। उन्होंने आगे कहा कि परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल रही गलत जानकारियों या अफवाहों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। डिजिटल प्लेटफॉर्म की निगरानी करने और संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए साइबर कमांडो और साइबर सेल तैनात किए जाएंगे।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ए. साई मनोहर ने कहा कि 2024 की घटनाओं से सीख लेते हुए सुधार किए गए हैं, जिसमें केंद्र-स्तरीय सुरक्षा और सभी 283 केंद्रों पर अनिवार्य सीसीटीवी कवरेज पर विशेष ध्यान दिया गया है।

उप महानिरीक्षक तरुण नायक ने बताया कि यह परीक्षा 30 शहरों में लगभग 1.18 लाख उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी, जिसमें इंदौर में सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि नेटवर्क की निगरानी के लिए 38 प्रशिक्षित साइबर कमांडो तैनात किए जाएंगे, और पेपर लीक, किसी और की जगह परीक्षा देने (इंपर्सनेशन) या संगठित नकल में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर सहित कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस