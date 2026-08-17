मिजो महिलाओं की भूमिका विवाह और विरासत कानून को लागू करने में अहम रही: सीएम लालदुहोमा

आइजोल, 17 अगस्त (आईएएनएस)। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने सोमवार को कहा कि राज्य में महिलाओं के एक प्रभावशाली संगठन, 'मिजो ह्मीचे इनसुइखवम पॉल' (एमएचआईपी) ने 'मिजो विवाह, तलाक और संपत्ति उत्तराधिकार अधिनियम, 2014' को लागू करने में अहम भूमिका निभाई।

मुख्यमंत्री ने आइजोल में एमएचआईपी के नए जनरल हेडक्वार्टर बिल्डिंग की आधारशिला रखने के बाद ये बातें कहीं।

उन्होंने कहा कि संगठन के बेहतरीन काम को देखते हुए, एमएचआईपी को 2016 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से 'नारी शक्ति पुरस्कार' मिला था।

लालडुहोमा ने कहा कि संगठन की पहलों से राज्य भर की महिलाओं और बच्चों को काफी राहत और सुविधा मिली है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए समर्पित एकमात्र प्रमुख गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) होने और सरकारी सहयोग से स्थापित होने के कारण, सरकार के लिए यह उचित है कि वह संगठन को ज्यादा से ज्यादा से मदद देना जारी रखे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएचआईपी और अन्य स्वयंसेवी संगठन समाज के मुख्य स्तंभ हैं, जो युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हैं और महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं के रूप में काम करते हैं। इसलिए, सरकार ऐसे संगठनों के लिए उपयुक्त और सम्मानजनक सुविधाएं होना उचित मानती है।

भविष्य को देखते हुए, लालडुहोमा ने एमएचआईपी को अपनी आय खुद पैदा करके आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे अपने संगठन और सुविधाओं को मजबूती से चला सकें। उन्होंने कहा कि सरकार अन्य एनजीओ की मदद के लिए भी कदम उठा रही है।

उन्होंने बताया कि थिंग्सुलथ्लियाह में यंग मिजो एसोसिएशन (वाईएमए) की जमीन पर 'स्वदेश दर्शन 2.0' के तहत एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। लालडुहोमा ने यह भी बताया कि महिलाओं के कल्याण और भलाई के प्रयासों के तहत राज्य में सात अलग-अलग जगहों पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जा रहे हैं।

विकास परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक और तेजी से लागू करने की जरूरत पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने बताया कि नई शुरू की गई 'वित्तीय सलाहकार प्रणाली' के तहत, विभिन्न परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए विभाग के सचिवों को काफी वित्तीय अधिकार दिए गए हैं।

'राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता' (एसएएससीआई) के तहत मिलने वाले फंड के बारे में, जो हर साल नए सिरे से आवंटित किए जाते हैं, उन्होंने बताया कि नए फंड का इस्तेमाल करने से पहले पिछली परियोजनाओं को पूरा करना और उनके खातों का निपटारा करना जरूरी है।

उन्होंने सभी हितधारकों के बीच बेहतर सहयोग और तालमेल का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विकास परियोजनाएं सुचारू रूप से और तय समय के भीतर पूरी हों।

लालडुहोमा ने एमएचआईपी से यह भी आग्रह किया कि वे अपने नए हेडक्वार्टर बिल्डिंग के निर्माण पर शुरू से आखिर तक कड़ी नजर रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि काम उच्च स्तर का हो। एमएचआईपी के पुराने जनरल हेडक्वार्टर की बिल्डिंग का इस्तेमाल सबसे पहले 20 अप्रैल, 1993 को शुरू हुआ था। नई बिल्डिंग उसी जगह पर लगभग 3.70 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए एसएएससीआई 2025-26 के तहत फंड दिया जा रहा है।

6 जुलाई, 1974 को स्थापित एमएचआईपी मिजोरम में महिलाओं का सबसे बड़ा वॉलंटरी नॉन-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशन है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक कल्याण और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करता है।

--आईएएनएस

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