मध्य प्रदेश: उज्जैन में महिला पर हमला; 11 लोगों पर मामला दर्ज, तीन गिरफ्तार

उज्जैन, 2 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के एक गांव में एक महिला पर कथित तौर पर हमला किया गया। पुलिस ने आईएएनएस को बताया कि तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आठ अन्य की तलाश में छापेमारी जारी है।

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पुलिस के अनुसार, यह घटना 30 जून को झरदा थाना क्षेत्र के अरनिया वेना गांव में हुई। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत तीन महिलाओं सहित 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि महिला का आरोप है कि वह 30 जून को सुबह करीब 9 बजे अपने ससुराल के कमरे में थी, जब सुमेर सिंह, कचरू सिंह, बद्रीलाल और कई अन्य लोगों ने कथित तौर पर दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया। उन्होंने कथित तौर पर उसे बालों और बांहों से पकड़कर बाहर घसीटा, जहां परिवार के अन्य सदस्य (तीन महिलाएं भी शामिल) मौजूद थे।

महिला की शिकायत के अनुसार, आरोपी ने महिला के बाल काट दिए, उसके कपड़े फाड़ दिए और कथित तौर पर उसे जूतों और चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। महिला ने आरोप लगाया कि इस घटना के दौरान उसे अर्धनग्न अवस्था में छोड़ दिया गया था। उसके पति के साथ भी कथित तौर पर मारपीट की गई।

पुलिस के अनुसार, महिला ने आगे आरोप लगाया कि उसे और उसके पति को पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने बताया कि महिला की आंख, गाल, सिर और पेट पर चोटें आई हैं, जबकि उसके पति के चेहरे, छाती और पेट पर चोटें आई हैं।

जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि महिला की पहले भी इसी गांव में शादी हुई थी। 2023 में, उसने अपने पहले पति को छोड़कर गांव के ही एक अन्य व्यक्ति से शादी कर ली थी। बाद में दंपति इंदौर में बस गए।

पुलिस ने बताया कि महिला 30 जून को पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा मांगने के लिए अपने ससुराल लौटी थी। इस मुद्दे पर हुई बहस कथित तौर पर मारपीट में तब्दील हो गई।

झरदा पुलिस स्टेशन के प्रभारी आनंद भाबोर ने बताया कि तीन आरोपियों—सुमेर सिंह, कचरू सिंह, और बद्रीलाल—को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि पुलिस टीमें शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही हैं।

भाबोर ने आईएएनएस को बताया कि सुमेर सिंह, कचरू सिंह और बद्रीलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एमएस/