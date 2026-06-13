मध्य प्रदेश: देवास में वन रक्षकों पर हमला करने के आरोप में चार लोग गिरफ्तार

देवास, 13 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के देवास जिले में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान वन विभाग के कर्मियों पर हुए हमले के चार घंटे के भीतर पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

Read More

गिरफ्तारियां कमलापुर थाना क्षेत्र के भील अमला गांव में हुई घटना के संबंध में की गई हैं, जहां ग्रामीणों के एक समूह ने कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों पर हमला किया, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान सरकारी कामकाज में बाधा डाली।

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई देवास के पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के निर्देश पर की गई थी। घटना के बाद, कई पुलिस टीमों ने गांव और आसपास के इलाकों में छापेमारी की, जिसके परिणामस्वरूप चार आरोपियों - शिवम डाबर (24), विशाल बुंदेला (26), मनसाराम (50) और धन्नालाल बामनिया (50) को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिंसा में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को घटना के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया था और शेष संदिग्धों की तलाश के लिए छापेमारी जारी है, साथ ही टीमें तैनात की गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने बताया कि यह घटना 13 जून को हुई, जब वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भील आमला गांव में वन भूमि से कथित अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। इस अभियान के दौरान, लगभग 20 से 25 ग्रामीणों का एक समूह कथित तौर पर मौके पर इकट्ठा हो गया और कार्रवाई का विरोध किया।

भीड़ ने कथित तौर पर लाठियों, डंडों और पत्थरों से अधिकारियों पर हमला किया, जिससे वन विभाग के पांच कर्मचारी घायल हो गए। घायल कर्मियों को चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।

हमलावरों ने कथित तौर पर सरकारी वाहनों और अतिक्रमण हटाने के लिए तैनात जेसीबी मशीन में भी तोड़फोड़ की, जिससे भारी नुकसान हुआ।

हिंसा की सूचना मिलते ही बागली के सब-डिविजनल पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) संजय सिंह बैस, कमलापुर स्टेशन हाउस ऑफिसर मनोज सिंह और बिजवाड़ चौकी प्रभारी विनय सिंह बघेल पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया।

कमलापुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने वाले अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है और हमले में शामिल सभी लोगों की पहचान करने के प्रयासों के चलते और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

--आईएएनएस

एमएस/