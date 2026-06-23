मध्य प्रदेश : शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा की नई कार्यसमिति के सदस्यों को बधाई दी

भोपाल, 23 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य कार्यसमिति के नवनियुक्त सदस्यों को तुरंत बधाई दी।
अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किए गए एक बयान में, चौहान ने भरोसा जताया कि नियुक्त किए गए लोग भाजपा की विचारधारा, सिद्धांतों और राष्ट्र सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को बनाए रखेंगे। उन्होंने उनसे सुशासन, विकास और समाज के आखिरी व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में लगन से काम करने का आग्रह किया।
मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपने चल रहे संगठनात्मक बदलाव के तहत राज्य कार्यसमिति के लिए 106 सदस्यों की एक नई सूची जारी की है। राज्य भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मंगलवार को यह नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें भविष्य की चुनावी और विकास संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए पार्टी के जमीनी ढांचे को मजबूत करने वाले नेताओं के नाम शामिल हैं।
इस सूची में अनुभवी नेताओं, युवा प्रतिभाओं और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों का मिश्रण है। प्रमुख नामों में मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, शिवराज सिंह चौहान, जगदीश देवड़ा, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, नरोत्तम मिश्रा, फग्गन सिंह कुलस्ते, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह, अरविंद भदौरिया, बृजेंद्र प्रताप सिंह, लाल सिंह आर्य और ओम प्रकाश धुर्वे शामिल हैं।
अन्य शामिल लोगों में कृष्णा गौर, ब्रजराज सिंह चौहान, दिव्यराज सिंह, दुर्गादास उइके, रामपाल सिंह, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राजेंद्र शुक्ला, संजय पाठक और सुमित्रा वाल्मीकि, इमरती देवी, ललिता यादव और हेमलता कुम्हारे जैसी महिला नेता शामिल हैं। समिति में क्षेत्रीय विविधता भी दिखती है, जिसमें संजय शाह, कमल पटेल और गजेंद्र पटेल जैसे नेताओं के साथ-साथ आदिवासी और पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।
पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस फेरबदल से पिछली कार्यकारिणी का कुल आकार कम हो गया है और इसका मकसद बेहतर कार्यक्षमता हासिल करना है। विशेष आमंत्रित सदस्यों में जिला अध्यक्ष, फ्रंटल संगठनों के प्रमुख और सह-चयनित सदस्य शामिल हैं। यह कदम राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देशों के अनुरूप है और इसका ध्यान बूथ स्तर पर मजबूती लाने और 2020 के दशक के लिए विकास लक्ष्यों पर केंद्रित है।
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