मध्य प्रदेश: शिवपुरी में घर में विस्फोट से चार वर्षीय बच्ची की मौत, परिवार के सदस्य घायल

भोपाल, 17 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक घर में विस्फोट और आग लगने से चार वर्षीय बच्ची की मौत हो गई और उसके परिवार के चार सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

Read More

यह घटना खानियाधाना पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गुदार गांव में सुबह के समय हुई। घटना के समय परिवार नाश्ता बना रहा था।

विस्फोट के कारण घर का एक हिस्सा ढह गया, जिससे लोग मलबे के नीचे दब गए और आग लग गई जो तेजी से पूरे घर में फैल गई।

मृत बच्ची की पहचान जानवी प्रजापति (4) के रूप में हुई है।

घायलों में उसकी मां रोशनी प्रजापति (27), पिता प्राण सिंह प्रजापति (30), छोटा भाई शिव प्रजापति (2) और अंकेश (10) शामिल हैं।

सभी घायलों को पहले शिवपुरी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। चोटों की गंभीरता को देखते हुए, उन्हें आगे के इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया।

पुलिस के अनुसार, विस्फोट के कारण घर की छत और दीवारें गिर गईं।

दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

बचाव दल ने जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटाया और मलबे के नीचे से बच्चे का शव बरामद किया।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि घर के अंदर आग लगने के बाद विस्फोट हुआ। विस्तृत जांच के बाद वास्तविक कारण का पता चलेगा।

जांचकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि विस्फोट एलपीजी सिलेंडर के रिसाव या घर में रखे अन्य ज्वलनशील पदार्थों के कारण हुआ था या नहीं।

फोरेंसिक टीमें घटनास्थल की जांच करेंगी और सबूत जुटाएंगी। अचानक हुए विस्फोट से गुदार गांव में दहशत फैल गई।

पड़ोसियों ने बताया कि विस्फोट के समय परिवार घर के सामान्य काम कर रहा था। विस्फोट और उसके बाद लगी आग से घर को भारी नुकसान पहुंचा है।

स्थानीय अधिकारियों ने घायलों को आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। घटना के सटीक क्रम और कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।

--आईएएनएस

एमएस/