मध्य प्रदेश: सतना के जंगल में लापता 9 वर्षीय लड़के का शव मिला, जंगली जानवर के हमले का संदेह

सतना, 17 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक गांव से लापता हुए नौ वर्षीय लड़के का शव लगभग 24 घंटे बाद पास के जंगल में मिला। पुलिस को संदेह है कि उस पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा।

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मझगवां पुलिस थाना क्षेत्र के पिंड्रा गांव के निवासी नितिन यादव का शव गुरुवार शाम को पुलिस, वन विभाग, एसडीआरएफ, क्यूआरएफ, साइबर सेल और एक डॉग स्क्वाड की व्यापक तलाशी के बाद एक वन क्षेत्र से बरामद किया गया।

पुलिस के अनुसार, लल्लू यादव का बेटा नितिन बुधवार शाम करीब 5 बजे अपने घर के बाहर हैंडपंप के पास गया और लापता हो गया। जब वह वापस नहीं लौटा, तो उसके परिवार ने पूरे गांव में उसकी तलाश की और फिर पुलिस को सूचना दी। गांव वालों ने भी रात भर तलाशी अभियान में हिस्सा लिया, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लापता होने की सूचना मिलते ही तलाशी अभियान शुरू किया गया। वन विभाग और विशेष खोज इकाइयों सहित कई टीमों को तैनात किया गया और लड़के का शव गांव से लगभग 500 मीटर दूर जंगल से बरामद किया गया।

पुलिस ने बताया कि शव पहाड़ी के पास क्षत-विक्षत अवस्था में मिला था। लड़के का सिर और शरीर का निचला हिस्सा अलग-अलग स्थानों पर मिले, जबकि पेट का एक हिस्सा गायब था। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जिस इलाके में शव मिला है, वहां तेंदुओं की आबादी ज्यादा रहती है।

वन विभाग के अधिकारियों को संदेह है कि बच्चे पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा, हालांकि उन्होंने कहा कि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम और घटनास्थल के विस्तृत निरीक्षण के बाद ही पता चलेगा।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि हम मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया चोटों से जंगली जानवर के हमले का संकेत मिलता है, लेकिन मौत का सटीक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगा। आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम