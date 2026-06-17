मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में सुधार और कल्याणकारी उपाय जारी रखेगी: सीएम मोहन यादव

भोपाल, 17 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसान समुदाय के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए भरोसा दिलाया है कि किसानों का कल्याण राज्य के विकास एजेंडे के केंद्र में रहेगा। उन्होंने कृषि ऋण चुकाने की समय-सीमा बढ़ाने और विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के बदले मिलने वाले मुआवजे में बढ़ोतरी जैसे हालिया फैसलों का भी जिक्र किया।

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मुख्यमंत्री का यह बयान तब आया जब भारतीय किसान संघ (बीकेएस) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार देर रात भोपाल में उनसे मुलाकात की और किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने और उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा, "किसान कल्याण वर्ष सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हमारी सरकार का संकल्प है। हम ऐसे फैसले लेते रहेंगे जिनसे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और उन्हें ज्यादा सम्मान और बेहतर सुविधाएं मिलें।"

बैठक के दौरान, भारतीय किसान संघ (बीकेएस) के प्रतिनिधियों ने मूंग और उड़द की खरीद, किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने और नहरों व तालाबों के बेहतर तालमेल से सिंचाई के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के बारे में सुझाव दिए।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि सरकार किसान संगठनों के सुझावों पर ध्यान देती है और कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम करती रहेगी।

मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा, "हमारी कोशिश है कि सरकारी योजनाओं का फायदा किसानों तक सही ढंग से पहुंचे और खेती आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मुनाफे वाला और टिकाऊ पेशा बनी रहे।"

इस बातचीत में अनाज की खरीद में मध्य प्रदेश की बढ़ती अहमियत पर भी ज़ोर दिया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, हाल ही में खत्म हुए खरीद सीजन के दौरान राज्य ने 13.42 लाख किसानों से 104.36 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की।

सरकार के बयान के अनुसार, गेहूं की खरीद में शामिल किसानों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा, जबकि कुल खरीद की मात्रा के मामले में यह पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर रहा।

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 40 रुपए का बोनस मिलाकर 2,625 रुपए प्रति क्विंटल का दाम मिला और 27,196 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस