मध्य प्रदेश: नर्मदापुरम में व्यक्ति की हत्या के आरोप में जीजा गिरफ्तार

नर्मदापुरम, 26 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में इस सप्ताह की शुरुआत में एक जर्जर मकान में मिले 35 वर्षीय व्यक्ति के रक्तरंजित शव का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। शुक्रवार को पुलिस ने इस अपराध के लिए उसके जीजा को गिरफ्तार कर लिया।

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आरोपी घनश्याम मालवीय ने पूछताछ के दौरान कथित तौर पर कबूल किया कि उसने जमीन विवाद के चलते संजय मालवीय की हत्या की थी।

नरसिंहपुर जिले का निवासी घनश्याम पिछले चार वर्षों से संजय के घर में रह रहा था।

शुक्रवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान घनश्याम की भूमिका पर संदेह होने के बाद इस मामले में सफलता मिली।

अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि संजय और उसके बहनोई घनश्याम के बीच जमीन का विवाद चल रहा था। घनश्याम को पूछताछ के लिए लाया गया, जहां उसने हत्या कबूल कर ली।

पुलिस के अनुसार, 24 जून की रात को दोनों के बीच जमीन विवाद को लेकर फिर कहासुनी हुई।

इस कहासुनी के दौरान घनश्याम ने संजय पर बसुला (लकड़ी के काम में इस्तेमाल होने वाला एक धारदार औजार) से हमला किया और उसकी गर्दन पर तीन बार वार किया।

पुलिस ने बताया कि अत्यधिक खून बहने के कारण संजय की मौके पर ही मौत हो गई।

यह मामला 24 जून की सुबह तब सामने आया जब ग्रामीणों ने कोटगांव गांव में संजय के घर से लगभग 50 फीट दूर एक जर्जर मकान के अंदर उसका खून से लथपथ शव पाया।

इस जघन्य हत्या से इलाके में दहशत फैल गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम के साथ मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया।

सुखदेव मालवीय के पुत्र संजय परिवार का भरण-पोषण करने के लिए माखननगर के एक निजी विवाह उद्यान में काम करते थे।

प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि शव मिलने से एक रात पहले उनका घनश्याम से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद जांचकर्ताओं ने पारिवारिक विवाद के पहलू पर ध्यान केंद्रित किया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने धारदार बसुला से पीड़ित की गर्दन पर बार-बार वार किया, जिससे उसे जानलेवा चोटें आईं। हथियार बरामद कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जबकि कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने और अपराध की ओर ले जाने वाली सभी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एमएस/