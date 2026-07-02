मध्य प्रदेश ने ग्रामीण रोजगार को मजबूत करने के लिए वीबी-जी राम-जी मिशन शुरू किया

भोपाल, 2 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश ने गुरुवार को जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी- जी राम जी) का शुभारंभ किया। इसी तरह के कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित किए गए।

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पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित थे। राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, जन प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

सभा को संबोधित करते हुए पटेल ने कहा कि यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आजीविका के अवसरों को मजबूत करने में सहायक होगा और साथ ही इसके कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

पटेल ने कहा कि यह मिशन प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता का अनूठा संगम है, जो सुशासन को मजबूत करेगा और राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र और मध्य प्रदेश दोनों सरकारें गांवों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करके और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में काम कर रही हैं।

पटेल ने आगे कहा कि यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करेगा, आजीविका में सुधार लाएगा और स्थायी सामुदायिक संपत्ति का निर्माण करेगा।

जिला प्रशासन ने राज्य भर में शुभारंभ कार्यक्रम, जनसभाएं और जागरूकता अभियान आयोजित किए।

मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अन्य जन प्रतिनिधियों ने कार्यक्रमों में भाग लिया और योजना के उद्देश्यों और लाभों के बारे में बताया। राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम का जिलों में सीधा प्रसारण भी किया गया।

पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, कार्यकर्ताओं, लाभार्थियों और ग्रामीण युवाओं ने कार्यक्रमों में भाग लिया।

अधिकारियों ने प्रतिभागियों को मिशन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी दी, जिनमें 125 दिनों की रोजगार गारंटी, डिजिटल कार्यान्वयन, पारदर्शी भुगतान प्रणाली, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और ग्राम स्तरीय योजना शामिल हैं। कई स्थानों पर प्रदर्शनियां और सूचना केंद्र भी लगाए गए थे।

राज्य सरकार ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना, आजीविका को मजबूत करना और टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों का विकास करना है।

इस मिशन का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के मुक्कावरिपल्ली गांव में किया।

--आईएएनएस

एमएस/