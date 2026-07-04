मध्य प्रदेश: मैहर में कुएं से बैल को बचाने की कोशिश में तीन लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर

मैहर, 4 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में एक बैल को बचाने के लिए एक के बाद एक करके एक बंद पड़े कुएं में उतरे तीन ग्रामीणों की मौत हो गई। वहीं, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। माना जा रहा है कि 4 लोग जहरीली गैस की चपेट में आ गए थे।

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पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि यह घटना अमरपाटन पुलिस थाना क्षेत्र के खारमासेदा गांव में घटी और इसने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया है।

प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि लंबे समय से बंद और अनुपयोगी पड़े कुएं में ऑक्सीजन की कमी थी और वह जहरीली गैसों से भरा हुआ था, जिसके कारण पीड़ितों की उसमें उतरने के कुछ ही मिनटों के भीतर दम घुटने से मौत हो गई।

पुलिस के पहुंचने से पहले ग्रामीणों ने मिलकर बचाव अभियान चलाया और रस्सियों और लोहे के हुक की मदद से लगभग 35 फुट गहरे कुएं से पीड़ितों को बाहर निकाला।

पुलिस ने बाद में शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मौत के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी।

आईएएनएस से ​​बात करते हुए अमरपाटन की सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर ख्याति मिश्रा ने कहा, "यह घटना तब हुई जब ग्रामीण कुएं में गिरे एक बैल को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुएं के अंदर दम घुटने से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति को बचा लिया गया और उसका इलाज चल रहा है। मामला दर्ज कर लिया गया है और मौत की असली वजह का पता पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के बाद चलेगा।"

पुलिस के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे रामनिवास कुशवाहा नाम के व्यक्ति के घर के पास हुई, जब ग्रामीणों ने कुएं के अंदर फंसे बैल की आवाज सुनी। शुरुआत में दो लोग जानवर को बचाने के लिए रस्सी के सहारे कुएं में उतरे, लेकिन जहरीली हवा के कारण जल्द ही बेहोश हो गए।

उन्हें बचाने की कोशिश में दो और ग्रामीण एक-एक करके कुएं में उतरे, लेकिन वे भी जहरीली हवा की चपेट में आ गए। मरने वालों की पहचान कृष्ण कुमार यादव (28), वीरेंद्र यादव (47) और राहुल यादव (34) के तौर पर हुई है।

हादसे में बचे रामचंद्र यादव (42) को पहले अमरपाटन सिविल अस्पताल ले जाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए सतना के जिला अस्पताल भेज दिया गया।

अमरपाटन सिविल अस्पताल के डॉक्टर हिमांशु पांडे ने बताया, "अस्पताल में चार लोगों को लाया गया था। तीन लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि रामचंद्र को गंभीर हालत में भर्ती किया गया था। शुरुआती इलाज के बाद उनकी हालत स्थिर की गई और आगे के इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया।"

--आईएएनएस

ओपी/एएस