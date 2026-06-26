मध्य प्रदेश: महिला पर दिनदहाड़े चाकू से हमला, पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया

उज्जैन, 26 जून (आईएएनएस)। शुक्रवार को उज्जैन के व्यस्त दवा बाजार में एक 19 वर्षीय महिला पर दिनदहाड़े एक युवक ने चाकू से कई बार हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़िता द्वारा अपने बयान में आरोपी की पहचान करने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है।

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यह घटना शुक्रवार दोपहर फ्रीगंज इलाके में दवा बाजार के मुख्य द्वार के पास हुई। पुलिस के अनुसार, पीड़िता की पहचान बापू नगर निवासी पूजा राजक के रूप में हुई है। दयाल फार्मा में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करती है। हमले के समय वह काम पर जा रही थी।

जानकारी के अनुसार, आरोपी ने पूजा को बाजार के प्रवेश द्वार के पास रोका और उससे कुछ देर बात की। फिर उसने कथित तौर पर चाकू निकाला और उस पर कई बार वार करके मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार, इस हमले से बाजार में दहशत फैल गई और व्यापारी और राहगीर घायल महिला की मदद के लिए दौड़ पड़े।

दुकानदारों और स्थानीय निवासियों ने तुरंत पूजा को चरक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसके पेट, गर्दन और बांहों पर चाकू के कई घाव पाए। उसका इलाज चल रहा है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि युवक कथित तौर पर पिछले कुछ दिनों से महिला को परेशान कर रहा था। पूजा की मां आरती राजक ने पुलिस को बताया कि सुनील नाम का एक युवक पिछले चार-पांच दिनों से उनकी बेटी को तंग कर रहा था। उन्होंने बताया कि उत्पीड़न के बारे में पता चलने पर परिवार ने दो दिन पहले उसे चेतावनी दी थी।

पुलिस को दिए अपने बयान में पूजा ने सुनील की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की जिसने उस पर हमला किया था। जांच के दौरान, पुलिस ने संदिग्ध की पहचान उज्जैन जिले के डेंडिया गांव के निवासी सुनील जारोलिया के रूप में की।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए बताया कि पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी की पहचान कर ली है।

उन्होंने आगे बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच की जा रही है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि हमले से पहले पीड़िता के साथ कथित तौर पर हुई छेड़छाड़ समेत मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।

--आईएएनएस

एमएस/