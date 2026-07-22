मध्य प्रदेश में एक महिला अपने घर में फंदे से लटकी हुई मिली, घरेलू कलह में आत्महत्या की आशंका

ग्वालियर, 22 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डीडी नगर इलाके में रहने वाली 22 साल की एक महिला ने कथित तौर पर अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

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यह घटना मंगलवार देर रात महाराजपुरा पुलिस स्टेशन इलाके में हुई। मरने वाली महिला की पहचान साक्षी चौधरी के तौर पर हुई, जो लालकेश चौधरी की पत्नी थीं।

पुलिस के मुताबिक, इस जोड़े की शादी को करीब डेढ़ साल हो चुके थे। पुलिस ने बताया कि घटना का पता रात करीब 10:45 बजे चला, जब साक्षी के परिवार वाले उन्हें रात के खाने के लिए बुलाने उनके कमरे में गए।

कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने दरवाजा खोला और साक्षी को फंदे से लटका हुआ पाया। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। मौत की सही वजह का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

महाराजपुरा पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया, "हमें मंगलवार रात डीडी नगर में एक महिला के अपने घर में फंदे से लटके होने की सूचना मिली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया है। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। हम परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रहे हैं और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं।"

जांच करने वालों का कहना है कि कथित आत्महत्या की असल वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस को शक है कि घरेलू कलह इसकी एक वजह हो सकती है, लेकिन उनका कहना है कि जांच पूरी होने तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता।

पुलिस के मुताबिक, साक्षी के पति लालकेश चौधरी एक सरकारी विभाग में इंजीनियर हैं और घटना के समय वे ड्यूटी पर थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद वे घर लौटे। पुलिस ने परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज कर लिए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट और जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

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