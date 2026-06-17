मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला, कई विभागों में नई नियुक्तियां

भोपाल, 17 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया है, जिसमें उन्हें विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

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सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार ये तैनातियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी और अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगी।

आदेश के अनुसार, मुकेश चंद गुप्ता (1998 बैच) को जेल विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है, साथ ही उन्हें ग्वालियर में राजस्व बोर्ड के सदस्य का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

डॉ. ई. रमेश कुमार (1999 बैच), जो पहले कई सामाजिक कल्याण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्हें अब राजस्व विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। साथ ही उन्हें राहत आयुक्त, पुनर्वास आयुक्त, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव तथा घुमंतु और अर्ध-घुमंतु जनजाति विभाग के प्रमुख सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है।

विवेक कुमार पोरवाल (2000 बैच) को खनिज संसाधन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है।

संजय सिंह (2005 बैच), जो पहले भोपाल संभाग के आयुक्त थे, अब खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव होंगे।

बाबू सिंह जमोद (2006 बैच), जो रीवा संभाग के आयुक्त थे, उन्हें नगरीय विकास और आवास विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।

दीपक सिंह (2007 बैच) को सहकारी समितियों के आयुक्त-सह-रजिस्ट्रार बनाया गया है।

अलोक कुमार सिंह (2008 बैच) को पंजीयन महानिरीक्षक और स्टांप अधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है।

अमित तोमर (2009 बैच) को ऊर्जा विकास निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है और साथ ही उन्हें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

सतेंद्र सिंह (2009 बैच) को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिनमें पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आयुक्त-सह-निदेशक, अनुसूचित जाति विकास आयुक्त तथा एमपी राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार शामिल है।

कर्मवीर शर्मा (2010 बैच) को भोपाल संभाग का आयुक्त नियुक्त किया गया है।

भास्कर लक्कर (2010 बैच) को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का आयुक्त-सह-निदेशक बनाया गया है और साथ ही उन्हें खाद्य विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

दिनेश श्रीवास्तव (2010 बैच) को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में संयुक्त सचिव-सह-सचिव नियुक्त किया गया है।

शैलेंद्र सिंह (2010 बैच) को रीवा संभाग का आयुक्त नियुक्त किया गया है।

सौरव कुमार सुमन (2011 बैच) को बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग का संयुक्त आयुक्त-सह-निदेशक बनाया गया है।

नेहा मार्का सिंह (2011 बैच) को कई प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिनमें जनजातीय क्षेत्र विकास योजनाओं की निदेशक, एमएपीसीईटी की प्रबंध निदेशक, अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की प्रबंध निदेशक और जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान की निदेशक का अतिरिक्त प्रभार शामिल है।

मनोज पुष्प (2011 बैच) को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है और साथ ही उन्हें खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

प्रीति जैन (2011 बैच) को इंदौर में संयुक्त आयुक्त (मुकदमा एवं समन्वय) नियुक्त किया गया है।

रोहित सिंह (2012 बैच) को मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है और साथ ही उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव का प्रभार दिया गया है।

हर्षिका सिंह (2012 बैच) को बजट निदेशक नियुक्त किया गया है।

भारती जाटव ओग्रे (2012 बैच) को स्कूल शिक्षा विभाग का अतिरिक्त सचिव बनाया गया है।

अमनबीर सिंह बैस (2013 बैच) को कोषागार एवं लेखा विभाग का संयुक्त आयुक्त-सह-अतिरिक्त आयुक्त बनाया गया है और साथ ही उन्हें वित्त विभाग में अतिरिक्त सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

कैलाश वंकेडे (2013 बैच) को ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

अमर बहादुर सिंह (2013 बैच) को जनजातीय कार्य विभाग का अतिरिक्त सचिव बनाया गया है।

पवन कुमार जैन (2013 बैच) को सहकारिता विभाग का उप सचिव नियुक्त किया गया है।

रानी बटाड (2014 बैच) को श्रम विभाग का उप सचिव नियुक्त किया गया है और उन्हें भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण से संबंधित अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी दी गई हैं।

विनय निगम (2014 बैच) को मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

मंजुषा विक्रांत राय (2016 बैच) को पशुपालन एवं डेयरी विभाग का उप सचिव बनाया गया है।

शैली कनाश (2019 बैच) को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इंदौर का संभागीय सचिव नियुक्त किया गया है।

अरविंद कुमार शाह (2021 बैच) को आयुष्मान भारत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों को भी अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं।

के.सी. गुप्ता (1992 बैच) को कृषि उत्पादन आयुक्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।

सोनिया मीना (2013 बैच), अतिरिक्त सचिव, वित्त विभाग, मध्य प्रदेश सरकार को अस्थायी रूप से संस्थागत वित्त के आयुक्त-सह-निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

अनिरुद्ध मुखर्जी (1993 बैच) को पर्यावरण विभाग, पर्यावरण आयुक्त और ईसीओ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

गुलशन बामरा (1997 बैच) को अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी