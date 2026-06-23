भोपाल, 23 जून (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा मंगलवार को नई दिल्ली में मध्य प्रदेश की दो विभूतियों मोहन नागर (समाज सेवा) तथा भगवान दास रैकवार (खेल और बुंदेली मार्शल आर्ट, मरणोपरांत) को ‘पद्मश्री’ सम्मान प्रदान किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
सीएम यादव ने कहा कि समाज सेवा और खेल जगत में दोनों विभूतियों के उल्लेखनीय योगदान ने न केवल मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है, बल्कि समाज और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत किया है।
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश से इस वर्ष (2026) कुल 4 हस्तियों का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चयन किया गया। इनमें मोहन नागर, कैलाश चंद्र पंत, भगवान दास रैकवार और डॉ. नारायण व्यास शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा 25 जनवरी 2026 को पुरस्कारों की घोषणा हुई। वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करने का समारोह नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में दो चरणों में आयोजित किया गया। पहला चरण 25 मई 2026 को संपन्न हुआ। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश की दो विभूतियां पंत (साहित्य और शिक्षा क्षेत्र) और डॉ व्यास (पुरातत्व क्षेत्र) प्रथम चरण में गत माह सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं।
मंगलवार को हुए समारोह के द्वितीय चरण में 23 जून को 65 हस्तियों को सम्मानित किया गया। इसमें मध्य प्रदेश की दो विभूतियां शामिल हैं। मंगलवार 23 जून को मोहन नागर ने सम्मान प्राप्त किया। इसके साथ ही गत 18 अप्रैल को दिवंगत हुए भगवान दास रैकवार को मरणोपरांत सम्मान दिया गया, जो उनके पुत्र राजकुमार रैकवार ने ग्रहण किया।