मध्य प्रदेश के राजगढ़ में उफनते नाले में बही वैन, 9 लोगों की मौत

भोपाल, 10 अगस्त (आईएएनएस)। पुलिस ने बताया कि सोमवार को मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में 11 यात्रियों को ले जा रही एक वैन उफनते नाले के तेज बहाव में बह गई, जिससे तीन बच्चों और दो महिलाओं समेत नौ लोगों की मौत हो गई।

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यह हादसा सुबह करीब 9.30 बजे पचोर-सारंगपुर रोड पर पडाना के पास हुआ। इस दौरान दो यात्री तैरकर सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे।

यात्री पड़ोसी देवास जिले के सतवास इलाके के धनसाद गांव के रहने वाले थे और कडलावाद जा रहे थे। तभी यह हादसा हुआ। वैन को झिरी नाले पर बने पुलिया से ले जाया जा रहा था, जहां इलाके में भारी बारिश के कारण सड़क के ऊपर से पानी बह रहा था।

पुलिस के मुताबिक, ग्रामीणों और स्थानीय प्रशासन के कर्मचारियों ने ड्राइवर को पानी से भरे रास्ते से न गुजरने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद ड्राइवर आगे बढ़ा, जिसके बाद तेज बहाव ने गाड़ी को नाले में बहा दिया और वह कुछ ही पलों में डूब गई।

सूचना मिलने पर स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पॉन्स फोर्स (एसडीईआरएफ) की टीम भी बचाव कार्य में शामिल हुई और बाद में क्रेन की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। सारंगपुर के सब-डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस (एसडीओपी) अरविंद सिंह ने बताया कि भारी बारिश के कारण इलाके की नदियां और नाले उफान पर थे।

सिंह ने कहा कि ड्राइवर ने वैन को पडाना बाईपास के पास नाले के तेज बहाव में उतार दिया। गाड़ी बह गई और कुछ ही देर में डूब गई, जिससे नौ लोगों की मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि सारंगपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है।

पुलिस ने मृतकों की पहचान शंकर सिंह (50), उनकी पत्नी सागरबाई, हुकुम सिंह की पत्नी रीनू (28), उनके बेटों राजवीर (3) और जसप्रीत, विशाल चौहान, उनकी पत्नी पूजा (27), ऋषिका और आनंद सिंह के तौर पर की है।

गाड़ी मुकेश सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जो इसे चला रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि मुकेश सिंह और हुकुम सिंह हादसे में बच गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

हादसे वाली जगह पर झिरी नाले के ऊपर 30 फुट का पुल बन रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण अधूरे बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा था, जिससे वहां से गुजरना खतरनाक हो गया था।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मौतों पर दुख जताया और मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। यादव ने कहा कि राजगढ़ जिले में पचोर-सारंगपुर रोड पर बारिश से जुड़े हादसे में यात्रियों की मौत की खबर बहुत दुखद है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं।

उन्होंने कहा कि आर्थिक मदद देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और हादसे के बाद लापता लोगों की तलाश के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में मॉनसून की भारी बारिश के बीच यह हादसा हुआ; राज्य के अलग-अलग हिस्सों में कई नदियां और नाले उफान पर थे और पानी निचले इलाकों की सड़कों और क्रॉसिंग तक पहुंच गया था।

--आईएएनएस

एमएस/