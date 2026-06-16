मध्य प्रदेश के मुरैना में खाना परोसने को लेकर हुए झगड़े के बाद पति ने पत्नी की हत्या की

मुरैना, 16 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मारपीट की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जा रही 35 वर्षीय महिला का उसके पति ने कथित तौर पर पीछा कर हत्या कर दी।

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पीड़िता की पहचान निशा जाटव के रूप में हुई है। सोमवार शाम को दिमनी पुलिस थाना क्षेत्र के सहरियान का पुरा गांव में एक खेत के पास निशा जाटव पर लोहे की रॉड से हमला किया गया।

उन्हें सिर में गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आरोपी पति धर्मेंद्र जाटव घटना के बाद फरार हो गया और अभी तक पकड़ा नहीं गया है।

पुलिस के अनुसार, मंगलवार को पति-पत्नी के घर में हुए घरेलू विवाद के बाद यह जानलेवा हमला हुआ। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे खाना परोसने को लेकर कहासुनी हुई और जल्द ही हिंसा में तब्दील हो गई।

पुलिस ने बताया कि धर्मेंद्र ने कथित तौर पर अपने घर पर अपनी पत्नी पर हमला किया। हमले से व्याकुल होकर निशा ने बाद में दिमनी पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया। हालांकि, पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही आरोपी ने उसका पीछा किया और एक खेत के पास उसे रोक लिया। फिर उसने लोहे की रॉड से उसके सिर के पिछले हिस्से पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई।

पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) विजय भदौरिया ने बताया कि पीड़िता पुलिस की मदद लेने की कोशिश कर रही थी, तभी उस पर हमला हुआ।

मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद भदौरिया ने प्रेस को बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि महिला अपने पति द्वारा किए गए हमले की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन जा रही थी। आरोपी ने उसका पीछा किया और लोहे की रॉड से उस पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। वह फरार है और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पीड़िता की चचेरी बहन द्वारा उसके परिजनों और पुलिस को सूचना देने के बाद घटना का पता चला। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए मोरेना जिला अस्पताल भेज दिया।

दिमनी पुलिस स्टेशन के प्रभारी जितेंद्र दोहरे ने बताया कि पीड़िता के शरीर पर कई चोट के निशान थे, जिससे संकेत मिलता है कि जानलेवा हमले से पहले उसके साथ शारीरिक हिंसा की गई थी।

दोहरे ने आगे कहा कि लोहे की रॉड से लगी सिर की चोट जानलेवा साबित हुई। इसके अलावा, शरीर पर मारपीट के कई निशान थे। हत्या का मामला दर्ज कर जांच जारी है।

पुलिस के अनुसार, निशा की शादी धर्मेंद्र से लगभग 15 साल पहले हुई थी और उनके चार बच्चे थे - एक बेटा और तीन बेटियां।

मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि वह बार-बार घरेलू हिंसा का शिकार होती थी और उसके पति के परिवार ने पहले भी कई बार उसे जान से मारने की कोशिश की थी।

पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है और आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एमएस/